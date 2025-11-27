宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo

看着火災現場漫天濃煙，街坊無語。

宏福苑五級大火，翌日火勢已受控，惟未完全救熄，應冒出大量黑煙。

【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。

消防員通宵射水灌救。

不少居民及街坊遙望火場。

有單位火勢仍然猛烈。

消防員正努力灌救仍有火舌的單位。

多個高層單位仍然冒火。

現場所見，未救熄的單位主要位處高層。

宏福苑五級火已燃燒逾20小時，多架消防車通宵灌救。

人員從火場搬出遺體。

今早陸續再有傷者獲救送院。

宏福苑高層單位有居民成功逃離火場，遙望住所被火吞噬，心情沉痛。

趕回大埔無法進入單位 中學通宵留宿

宏福苑共有八座，僅剩宏志閣未被大火波及，居民已全撤離。該座居民梁先生表示，昨日在旺角購物期間收到大火消息，趕回大埔已無法進入單位。他昨夜在邨內中學留宿，惟徹夜難眠，最擔心並非住所財物，「最擔心係我啲老友記」。因此他清晨八時便回到廣福邨平台守候，見救護員推出三名傷者，「頭兩個手腳仲郁得，第三個冇反應」。

宏福苑居民梁先生擔心認識的街坊安危，一早重回現場等消息。

部份災民通宵守候，獲送上棉被保暖。

被救出寵物於廣福樓旁公園等候主人認領。

災民掩面痛哭

昨夜風勢凜冽，仍有災民冒寒通宵守候，各人神情哀傷，部份人心情難平伏，掩面痛哭。為安全起見，廣福邨多幢樓宇居民亦已撤離，今早經登記後可陸續上樓取回財物、藥物等必需品。有民政處職員在場嗌咪，表示可接載有需要長者到那打素醫院取藥。

街坊自發派發物資。

中午時分有餐廳與廣福邨派飯。

部份地點需要充電器及紙內褲

昨夜有街坊自發籌集及分配物資，以及整理宏福苑各單位待救人數，根據「大埔物資救援組」消息，目前所有庇護地點已有足夠乾、飲料、保暖衣物等物資，只有部份地點需要充電器及紙內褲，如有市民欲捐物資，可留待晚上再留意消息。

被疏散廣福邨居民獲安排分批上樓收拾行李。

900人使用庇護中心

大埔民政處表示，截止昨夜 9 點半，約有 900 人使用政府庇護中心，將視情況開放更多場地，並為死傷者家屬提供援助基金。房屋署表示請安排有需要的宏福苑及廣福邨居民入住過渡性房屋及中轉屋。