大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
宏福苑五級火．頭七︱殉職消防員家屬及同袍到場路祭 眾人鞠躬獻花（附頭七安排）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26日）發生世紀火災，逾百人遇難。今天（12月2日）是遇難者的「頭七」。早上廣福道休憩處繼續有市民排隊到場獻花，涼亭內貼滿悼念紙條，有人摺千紙鶴哀悼逝者。現場亦設有「小動物心願牆」及「寵物家屬悼念區」，紀念大火中逝去的動物，旁邊放置貓狗糧和罐頭等食物。現場氣氛肅穆，不時有人低聲啜泣。
下午 1 時 50 分起，約二十位佛教法師入場，現場設祭壇，擺放有白色鮮花等祭品，法師約 2 時起一邊念誦經文，一邊敲打木魚，旁邊有逝者家屬著黑衣默哀。現場有不少廣福邨街坊，部分人帶同白色菊花到場悼念。
殉職消防員何偉豪家屬及消防同袍到場路祭，同袍手持白花和家屬一同悼念，現場有祭壇和祭品，眾人鞠躬後獻花，有同袍淚灑當場。
大埔宏福苑遇難者「頭七」安排
下午2時 家屬開始於元州仔里路祭
下午2至3時 舉行佛教儀式
下午3半至4時半 舉行道教儀式
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
