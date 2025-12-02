宏福苑五級火．頭七︱殉職消防員家屬及同袍到場路祭 眾人鞠躬獻花（附頭七安排）︱Yahoo

大埔火災中殉職的消防員家屬、同事到場路祭

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26日）發生世紀火災，逾百人遇難。今天（12月2日）是遇難者的「頭七」。早上廣福道休憩處繼續有市民排隊到場獻花，涼亭內貼滿悼念紙條，有人摺千紙鶴哀悼逝者。現場亦設有「小動物心願牆」及「寵物家屬悼念區」，紀念大火中逝去的動物，旁邊放置貓狗糧和罐頭等食物。現場氣氛肅穆，不時有人低聲啜泣。

下午 1 時 50 分起，約二十位佛教法師入場，現場設祭壇，擺放有白色鮮花等祭品，法師約 2 時起一邊念誦經文，一邊敲打木魚，旁邊有逝者家屬著黑衣默哀。現場有不少廣福邨街坊，部分人帶同白色菊花到場悼念。

廣告 廣告

殉職消防員何偉豪家屬及消防同袍到場路祭，同袍手持白花和家屬一同悼念，現場有祭壇和祭品，眾人鞠躬後獻花，有同袍淚灑當場。

家屬神情哀傷

下午有家屬到場路祭

有法師到場念經

有法師到場念經

現場有設置祭壇

祭壇上送置祭品

祭壇上有祭品和白色鮮花

今日為宏福苑五級火死難者頭七，獻花人流不絕。

宏福苑世紀火災釀過百人死，全城哀痛。

大埔宏福苑遇難者「頭七」安排

下午2時 家屬開始於元州仔里路祭

下午2至3時 舉行佛教儀式

下午3半至4時半 舉行道教儀式

獻花區不時有市民飲泣。

獻花現場設「寵物家屬悼念區」。

警方災難遇害者辨認組（DVIU）今日續於火場抬出遺體。

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【相關報道】

不斷更新｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo

宏福苑五級火．頭七︱家屬下午2時起路祭 分佛教及道教儀式 獻花人流不絕（附頭七安排）︱Yahoo

宏福苑五級火｜勞工外傭團體：不排除有人用家屬證件行騙 籲市民勿直接捐款｜Yahoo

李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo

宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo

宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo

宏福苑五級火｜災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉、費用豁免期含糊不清｜Yahoo

宏福苑五級火︱警方至今拘捕 13 人涉誤殺 其中 5 人獲准保釋候查︱Yahoo

宏福苑五級火︱田北辰質疑政府過早公布棚網化驗結果 導致引起外界揣測：徒增矛盾，自尋煩惱︱Yahoo

宏福苑大火︱政府向死者家屬發放 20 萬慰問金及 5 萬殮葬費 傷者住院 7 天以上獲發 10 萬元 受災學生獲 2 萬元補助︱Yahoo

宏福苑五級火︱勞工處指有 5 名工程承建商工人遇難 工權會提供協助籲家屬聯絡︱Yahoo

宏福苑五級火｜家屬分批路祭 救護員重返現場獻花 市民致哀痛哭：我接受唔到｜Yahoo

宏福苑五級火︱國安拘捕多人 鄧炳強指有人散播假消息煽動不滿政府 例如批評消防救援方法︱Yahoo

宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo

宏福苑五級火︱張炳良倡設獨立調查委員會 還受害者公道、協助社會「解結」 湯家驊：死因研訊較快︱Yahoo

宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo

宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案 要求徹查現屆法團 黃為上屆法團顧問任內通過大維修｜Yahoo

宏福苑五級火｜居民稱災後翌日登記一戶一社工 至今未獲聯絡：到依家都冇佢個名｜Yahoo

宏福苑五級火｜婦人拍門通知街坊逃難 救回 4 人 1 狗後返回單位不幸罹難 家人：相信佢係無悔｜Yahoo

宏福苑五級火︱怡閣苑維修工程膠板封窗 房屋局命令停工、考慮檢控 屋宇署巡319樓宇抽驗棚網︱Yahoo

宏福苑五級火｜發災難財！自稱災民尋死求借錢 獲逾 40 萬瀏覽關注 記者聯絡多位捐款者查證踢爆大話｜Yahoo

宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo

宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo

宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo

宏福苑五級火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重 公司深表歉意及豁免客戶費用︱Yahoo

宏福苑五級火・圖輯｜逾千市民獻花悼念死難者 晚上持續有人龍 外傭悲傷痛哭、長者坐輪椅到場致意