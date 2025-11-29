宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名

宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改名《善心滿東華》 過去曾三度改名

宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。

《善心滿東華》網站

據資料顯示，《歡樂滿東華》包括今次在內曾三次改名，第一次為1986年前港督尤德爵士在任內逝世因此改名為《愛心滿東華》，第二次則為2019年因為社會事件及疫情改名為《善心滿東華》。