宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。
據資料顯示，《歡樂滿東華》包括今次在內曾三次改名，第一次為1986年前港督尤德爵士在任內逝世因此改名為《愛心滿東華》，第二次則為2019年因為社會事件及疫情改名為《善心滿東華》。
其他人也在看
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。AASTOCKS ・ 2 天前
中銀香港(02388)向大埔宏福苑受災居民捐款2000萬港元
香港大埔宏福苑發生嚴重火災事故,中銀香港(02388.HK)將向火災災民捐款2000萬港元,是次捐款用於緊急救災及災後復原工作,為受災居民提供緊急經濟支援。中銀香港向不幸遇難的同胞致以深切哀悼,向傷亡者家屬表示誠摯慰問,向消防及救援人員致以崇高的敬意。 「中銀香港慈善基金」亦開設「大埔火災捐款專戶」(賬戶號碼:012-87521885970),用於接收市民捐款。有關捐款在籌集完成後將統一捐贈予香港公益金,專項用於支援此次事件中的受影響居民。 銀行服務方面,中銀香港將積極協助受影響客戶儘快恢復日常銀行服務的使用。對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶,該行將加快辦理銀行卡補發(包括提款卡、信用卡及扣賬卡),並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況,該行將酌情處理其貸款,如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。中銀香港已於大埔區4家分行增派人手,並將延長本星期六(11月29日)的服務時間至下午5時,以支援受影響的客戶。4家分行詳情如下: 安慈路分行:新界大埔安慈路3號翠屏花園地下10號舖 大埔分行infocast ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 22 小時前
宏福苑五級火｜馬會捐一億 李嘉誠基金會、李兆基基金各捐 3 千萬元 新地、周大福、信和各捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 2 天前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。Yahoo Food ・ 2 天前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 1 天前
劉倩婷成首位奪榮譽勳章港姐 宣布加入保良局致力繼續行善
劉倩婷（Sandy）2023年當選十大傑出青年，近年獲政府委任為撲滅罪行委員會同禁毒常務委員會成員。去年，劉倩婷得到「大灣區傑出關愛女企業家」，政府頒授榮譽勳章（MH），成為首位擁有此榮譽的香港小姐，並宣布加入保良局。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 1 天前
宏福苑五級火｜企業紛紛馳援救災 李嘉誠基金會撥3,000萬緊急援助 周大福集團捐2,000萬
大埔宏福苑慘歷香港17年以來最嚴重的五級火，大量居民無可憐歸，不少人徹夜難眠，各企業紛紛向受影響居民提供現金及...BossMind ・ 2 天前
佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖
佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 6 小時前
政府料初步提供近1,800個單位照顧宏福苑災民住宿需要 投入3億設援助基金 向每戶派1萬元補助金
大埔宏福苑五級火造成死亡人數增至94人，政府發言人周四(27日)表示，行政長官李家超召開跨部門會議後，統籌全體政策局和各部門從四方面推動全面跟進火災的應對工作，包括滅火和救援被困的居民、救治傷者、支援善後及全面調查。 發言人指出，就救援方面，宏福苑八座樓宇中，七座受影響樓宇的火勢大致受控。消防處現正繼續全力完成剩餘樓層的搜救與滅火工作。火警期間，消防處共接獲346宗求助個案，已處理其中296宗個案。 醫療支援方面，基層醫療署已統籌公、私營醫療界別的專業人員，包括來自私營界別逾250位醫生和超過250位其他醫護專業人員，於所有臨時庇護中心設立醫療站。醫療站每日上午8時至晚上8時為有需要的居民提供適切醫療協助，包括基本醫療評估和轉介服務、處理輕微創傷、處方藥物(包括根據病歷提供所需的藥物補充)，以及心理支援，以協助處理非緊急醫療需求。 支援善後工作方面，公務員事務局啟動「全政府動員」機制，隨時為相關跟進行動提供所需人手。所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，官員亦會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作。政府將安排悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表AASTOCKS ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 1 週前
立法會選舉2025︱投票押後？法例規定延期不多於14日 2020年引用緊急情況押後一年︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火導致逾120人死亡，特首李家超日前指，已暫停選舉宣傳及推廣工作，包括選舉論壇，以優先處理火災及援助受災居民。李家超亦被問及會否押後立法會選舉，李指在統整工作後再作決定。翻查資料，根據相關條例，延遲選舉需在原日期後14日內進行。不過2020年立法會選舉就以疫情為由押後一年，時任特首林鄭月娥就引用《緊急情況規例條例》處理，並由人大常委會處理立法會真空期問題。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
全港146個順豐站即日起義務收集應急資源
順豐香港表示，為支援大埔宏福苑火災事故，將啟動「災後支援計劃」，並提供多項資源以助於前線緊急救援和善後工作，全港146個順豐站自即日起義務收集應急資源，包括洗護用品(洗髮水、沐浴露)、床品(床單、被子)、衛生用品(紙巾、衛生巾)、數據卡、充電器、內衣除外衣物，以及醫療用品(急救包、常用藥物)，將提供免費運輸協助慈善團體及當地組織，將物資送至受影響居民手中。 此外，順豐站會免費提供封箱膠紙、紙箱等包裝材料，供有需要的人士使用。 順豐香港亦已成立義工隊，大量員工全力協助救援工作，除了現場支援外，亦為慈善機構提供義務運輸，協助尋找失聯親屬及支持各項救援行動。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火慘劇，引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒，豈料「一點即着」，抗燃性欠佳。Yahoo新聞 ・ 1 天前