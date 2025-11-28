宏福苑五級火｜《衛報》分析：政府歸咎竹棚惹民憤 市民憂模糊火災真正成因｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火的救援工作持續進行，全球各大外媒繼續關注事件，尤其是大火對本地民情的影響。英國《衛報》的報道分析指出，有港人不滿政府將責任歸咎於竹棚，轉移對火災真正原因的關注。路透社的分析認為，大火將會考驗中國對香港的控制能力。

衛報：政府歸咎竹棚惹民憤

特首李家超在周四記者會宣布，發展局已與業界商討推進以金屬棚架取代傳統竹棚。不過英國《衛報》的報道分析指出，火警現場大部分竹棚仍屹立不倒，相反綠色網布已被燒毀，有部分市民質疑政府試圖將矛頭指向竹棚，對此感到憤怒。

《衛報》指，憤怒的市民認為政府將責任歸咎於竹棚，「是為了轉移人們對火災真正原因的關注，而火災的真正原因目前仍未查明」。報道亦指出，竹棚被視為香港重要的文化遺產，也是香港有別於中國內地的特色之一。

路透社：或加劇市民對政府不滿

路透社亦發表了分析文章，標題指今次香港大火將會考驗中國對香港的控制能力（Hong Kong fire poses test for China's grip on the city）。文章引述分析指，長期以來香港高昂的樓價一直是引發市民不滿的導火線，「儘管當局努力加強政治和國安管控，但這場悲劇仍可能加劇民眾對政府的不滿」。

報道引述政治學者盧兆興指，北京在今次事件中非常重視兩個問題，「第一，政府將如何處理這場悲劇？第二，我們會看到市民對香港政府的看法發生改變。政府在國家安全方面做得很好，但國家安全也包括人身安全層面。」