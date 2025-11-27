宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔

【Yahoo新聞報道】宏福苑發生五級大火，根據法團文件，宏福苑屋苑既屋苑綜合保險屬於中國太平承保財產全險(Property All Risks)，賠款總上限或是港幣20億元。根據宏福苑業主立案法團公開文件，2024年11月第7次全體委員會議記錄，及12月的第8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平承保，原因是中國太平是唯一有提供報價保險公司，其餘9間保險公司都沒有回覆或無意報價。

賠款金額龐大 涉1,984伙

Threads用戶「insurance_doghk」按會議紀錄分析，指財產全險(Property All Risks)賠款總上限港幣20億元，保障大廈及公眾地方的意外損毁；法例規定第三者保人身傷亡責任，每次事件賠款上限港幣1000萬元；宏福苑八棟總共1,984伙，相信會好大機會「Claim爆」。

料20億元可應付重建費用

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄認為，賠款金額經過專業人士評估，一旦樓宇出現結構問題，相信20億元可應付重建大廈的建築費。料

至於法定的「第三者保」，由於不了解宏福苑投保的保單條款，但如果法團僅按法例要求，就每一事件投保1000萬元就肯定不夠。如果屋苑單位數量多，多數建議投保過億元。因若「第三者責任」保險投保額不足以賠償，法團要自行承擔。

至於受災居民個人層面，有三種保險或能適用於今次事件，包括家居財物保險、俗稱「火險」的樓宇結構保險主要保障，以及家居公眾責任保險(第三者責任保險)。

羅少雄表示，一般業主置業時都會購買火險，部分樓宇的公契都定明，物業管理公司須為整個屋苑負上買火險責任；火險的原則是讓投保人可以重建家園，不是保障家居財物損失，當物業的重建費用高於火險保障額，保額以外的費用要由業主承擔。但以今次火警的嚴重程度，羅少雄相信賠償額度不低。

無家居保或須向承建商追討

至於「家居保」就是保障家居財物損失，以「實報實銷」為原則，保障額視乎損失財物的價值，由於家居保並非法定要求，沒有投保的居民或要向承建商追討。至於第三者保險，視乎承建商或管理公司投保額度，如果保額度多且保額大，相信足以覆蓋所有索償。