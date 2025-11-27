宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火，影響屋苑內數以千計居民。在屋苑內居住的鄧先生今早（27 日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，昨日（26 日）在公司收看電視直播，當初以為火警很快救熄，最終並非如此，幸好他跟家人在事發時都在上班上學，眾人平安。鄧先生透露，今年風季吹走了宏福苑外牆大批棚網，事後見到有重新鋪設，但他和鄰居都不清楚重鋪棚網的規格，包括是否防火等，「鋪完之後唔會即刻覺得棚網會有問題。」

鄧先生在節目中表示，昨午 3 時多得悉宏福苑火警，率先起火的樓宇宏昌閣更是他居住的一棟，而他跟家人住在高層。鄧先生曾想過返屋苑觀察，「但都冇嘢做到，亦唔入得」，於是繼續看直播。到了下午 5 時左右，他就見到街坊群組陸續有人通報還有沒有人被困，並且陸續有社區支援的訊息。

鄧先生的親友都住在附近區域，他跟家人能夠暫居，因此他並無去到政府安排的庇護中心暫住，但他表示都要購買日用品梳洗；他又表示希望小朋友能夠繼續上學，因此都為他買新衣服，「好多嘢要搞，都幾忙」。

對於宏福苑的環境概況，鄧先生表示屋苑樓齡都有 40 年以上，「都見到好多街坊話由細住到大，出世住到依家」，而他過往有參與過業主立案法團舉辦的業主大會，都留意到出席者多為上年紀的住戶。對於有說法指，過往有工人在維修工程期間吸煙，鄧先生表示街坊群組不時有人張貼圖片、影片，指控工人吸煙，他雖無親眼目擊過，但是「我都傾向相信為真」，他並指間中都會聞到單位外有煙味。對於目前支援，他期望政府跟組織能夠安排到居民的住屋需要，以及盡力搜救仍然失蹤的人士。