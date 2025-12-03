宏福苑五級火｜保監局：涉宏福苑保單共 8700 張 已設專責小組協調｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火傷亡慘重，保監局行政總監張雲正今日透露，保監局的專責小組正協調保險公司接觸受影響人士，目前涉宏福苑的保單有 8,700 張。

張雲正今日出席一個保險業論壇後表示，保監局成立的專責小組在上周四早上已開始運作，主要負責協調保險公司接觸傷者及受影響家庭成員，以提供適切協助。專責小組有與保險公司聯絡，了解保險公司處理保單時，是否有足夠資源，以及確保流程順暢。

賠償總額視乎個別個案

張雲正又指，已要求幾乎全港所有活躍的保險公司，在其資料庫中尋找與宏福苑地址相符的客戶，目前已找到約 1,100 張產險保單，以及 7,600 張壽險保單。至於賠償總額，張雲正指要視乎個別個案，「在現今階段，不需要計較究竟賠多少，因為業界也不會計較」。