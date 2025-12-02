宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo

Jacky 見回 Jason 的時候，就見到 Jason 被郭秀雲緊抱安撫。（受訪者提供）

【Yahoo 新聞報道】火災無情，一個擁抱有其安撫作用，對受災動物亦然。大埔宏福苑倖存貴婦狗 Jason 奇蹟獲救，除全靠機警消防員的付出，藝人郭秀雲亦功不可沒。狗主 Jacky 得知 Jason 獲救後，馬上撲去抱回愛寵，她更見到郭秀雲緊緊抱住 Jason 安撫，令她大為感動，她更向《Yahoo 新聞》記者表示「多謝佢無限次」。

狗主 Jacky 表示，她日前收到消防員的聯絡，得知 Jason 獲救，並被送到屋苑地下，交由愛護動物協會安置到災場附近的安全地方，她馬上衝到認領地點，並見到當時做動物義工的郭秀雲以毛巾包住 Jason 抱緊處理，不停安撫，令她大為感動。

狗主：見返 Jason 嘅第一眼就係咁樣

根據救出 Jason 的消防員 John 形容，當時 Jason 被困在宏建閣單位內，「佢初頭好驚」。成功救出後，Jason 由到災場做義工的郭秀雲照顧。Jacky 形容，「我見返 Jason 嘅第一眼就係咁樣」（見照片）。她引述郭秀雲所說，Jason 被救出後，「喺個籠入面係咁震，見佢她驚又好凍，所以攬實佢。」

Jacky 向記者表示，現時她和 Jason 暫住在她的父母家，暫時安好，而 Jason 已完成健康檢查，除有少許脫水，醫生說其他都大致良好，約兩星期可以恢復。目前 Jason 能吃能跑，已變回精神的毛孩，陪在 Jacky 身邊。

Jacky 說，要多謝郭秀雲無限次，她除了私下發訊息致謝，亦希望透過《Yahoo 新聞》幫忙分享，又在 Threads 平台發文，再三感謝郭秀雲，讚揚她的好人好事，獲近兩萬名網民派心心，不少網民都在帖文留言，細數郭秀雲歷來對救助動物的好事，更讚揚她在大埔宏福苑五級火中，參與動物救援，為她的好事事件簿再添一筆。

Jason 火災後情況大致良好，只是有少許脫水，大概一至兩周就會回復。（狗主 Jacky Threads 截圖）

現在貴婦狗 Jason 已經跟 Jacky 重聚。

