宏福苑五級火｜勞工外傭團體：不排除有人用家屬證件行騙 籲市民勿直接捐款｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火後，不少市民踴躍捐款救災，但接連傳出有人借機騙財。有外傭及勞工團體發出聯合聲明，指有可疑人士利用火災之名行騙，不排除有人利用家屬證件行騙獲利。團體呼籲市民保持警惕，認為在這階段不宜直接捐款予死者遺屬。

工業傷亡權益會、印尼移工網絡（JBMI）、移工之家（Beranda Migran） 、回鄉印尼移工聯盟發出的聯合聲明指，留意到在社交網站 threads 上有人發文，表示可捐款予印尼家務工 Erawati 的丈夫。但團體即時聯絡 Erawati 的丈夫求證，丈夫指自己從未要求公眾捐款。

有印傭遺屬指自己從未要求公眾捐款

團體指，假如公眾捐款在缺乏統籌、監管的情況下進行，可能會令家屬步入違法邊緣，「而且，我們看見有可疑人士利用火災之名行騙，情況堪虞，不排除可能會有人利用家屬的證件行騙，從中獲利」。

聲明指，四個團體正在直接接觸宏福苑火災殉職外籍家務工之遺屬，將為死者之殯殮事宜及其遺屬之生活費提供支援。截至昨日正跟進的個案總共有 10 個，當中 9 個為死亡個案，1 個受傷。如果市民想捐助在此次大火中倖存之外籍家務工，可捐款予他們的合作伙伴MFMW（Mission for Migrant Workers）。

《Yahoo新聞》已整合多個政府部門及慈善團體的最新捐款資訊，詳見相關報道。