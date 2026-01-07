跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
宏福苑五級火｜區議員稱居民盼重返大埔 倡頌雅路西熟地重置 最快2030年落成｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】造成 161 人喪命的宏福苑五級火發生逾月，目前仍待政府公布居民重置方案及火災調查結果。大埔區議員羅曉楓表示，接獲近百宗居民求助，大部分希望重返大埔居住，以便長者在該區就醫及學童上課。昨日大埔區議會討論過不同重置方案，羅曉楓說政府可考慮使用頌雅路西一塊原用作興建公屋的熟地，形容是當區「短期內眼見可盡快發展樓宇」的土地，但一切有待政府考慮及公布。
望農曆新年前有明朗消息
羅曉楓今早（7日）在港台《千禧年代》表示，昨日會上許多議員關注政府就宏福苑居民的中長遠居住善後方案，以及宏福苑何時解封。他說，議員們提出過不同意見，包括可在大埔頌雅路西、廣福公園的土地重置。其中，頌雅路西現正進行土地平整，最快可於 2030 年落成單位，提供 1300 伙。羅說，頌雅路西的地段適合，而且可以盡快發展樓宇，並且回應居民希望重返大埔居住的意願，會上曾討論政府能否加快工程，協助居民盡快上樓。政府本來計劃在頌雅路西地皮發展公屋，未來會否改劃成居屋、宏福苑居民可否交換業權等，羅說有待政府公布，居民希望在農曆新年前有明朗消息。
羅任大廈管理工作小組主席：臨危受命
另外，區議會成立「大廈管理工作小組」，三項職權包括按區議會主席要求，收集區內的人就區內大廈管理的意見，就良好大廈管理方法向區議會提交意見摘要及應對建議；區議員按其地區服務經驗就良好大廈管理作業模式分享交流；及協助宣傳和推廣良好大廈管理。
大埔區議會昨日開會後，委任羅曉楓為「大廈管理工作小組」主席。他在電台形容是「臨危受命」，稍後會邀請區內法團和管理公司列席，了解他們在管理大廈時面對的問題，並就未來修訂《建築物管理條例》收集意見。他期望在工作小組上，可以討論更多有關處理大廈滲水及加強防火意識，亦會就大廈維修時的授權票方面，研究如何做得更好。
