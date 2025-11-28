宏福苑五級火｜古天樂、張文傑、胡子彤取消參與東京Comic Con活動

大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。香港多位藝人亦取消或延期各項活動，為大火一事致哀。古天樂、張文傑、胡子彤原定於12月5日出席東京Comic Con，今日大會公布3位藝人會取消參與活動。

古天樂、張文傑、胡子彤取消參與東京Comic Con活動

大會公布：「鑑於2025年11月26日（星期三）香港發生毀滅性火災，我們不得不取消原定的日本之行，原因是行程安排衝突以及需要集中精力參與當地的救援和救災工作。對於所有期待這次訪問的人士，我們深表歉意，並懇請大家理解香港目前的局勢。我們謹向所有受火災影響的人士致以最深切的慰問。」

廣告 廣告

古天樂、張文傑、胡子彤取消參與東京Comic Con活動

不少粉絲得知消息，都支持古天樂的決定，粉絲指：「古天樂，我尊重你嘅決定。我知道呢個係一個好難嘅決定，但你作為一個人嘅決定係正確嘅。」、「尊重同respect 佢呢個決定」、「十分可惜，但謝謝你諒解」等。