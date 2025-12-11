宏福苑五級火｜司法機構專隊助遺產承辦 加快簽發死亡證 法援署專組助索償｜Yahoo

至少 160 人在火災喪生，警方上周派出災難遇害者辨認組進場調查搜索，協助家屬辨認遇難者身份。

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成嚴重人命傷亡，居民喪失家園。司法機構表示，將透過一系列便利措施，優先和迅速處理與事故相關的所有擬開展的法律程序，包括有專責隊伍處理遺產承辦事宜，加快簽發死亡證等。此外，法援署已成立特別專責組，全力協助居民及其他受影響人士申請法援，以處理人身傷亡索償、財產損失追討及僱員補償等訴訟及相關事宜。

司法機構表示，會成立一個由高等法院首席法官領導的專責工作小組，成員包括相關法院領導和專項法官，在不損害司法公正的前提下，確保各級法院迅速和優先處理與事故有關的法律程序。司法機構會優先和加快處理與死因裁判相關的事宜，包括簽發「死亡事實證明書」。

豁免遺產承辦表列費用

此外，有專責隊伍處理與事故罹難者相關的遺產承辦事宜。該隊伍會與相關政府部門聯絡，向受影響家庭提供與遺產承辦相關事宜的必要資訊。司法機構已設立電話專線 2840 1683，解答與事故有關的遺產承辦及其他查詢。司法機構並指，豁免與事故罹難者相關的遺產承辦事宜的表列費用。法院將根據適用的費用規則，就個別個案的具體情況考慮寬減其他法庭服務的費用。

法援署表示，已與社會福利署協調，透過「一戶一社工」發放法援相關資訊，例如法援涵蓋範圍、申請程序和所需資料、申請資格等，並協助居民及其他受影響人士申請法援。法援署已設立服務專線（電話：2867 4516 或 2399 2277），解答居民及其他受影響人士法援的疑難及提供適切協助。

災民申法援無須自行張羅法律代表

法援署會簡化申請程序，並調配人手加快處理申請，務求讓合資格的居民及其他受影響人士盡早獲得法援；及會舉辦相關講座，並安排人員現場提供適切協助。法援署提醒，有意申請法援的居民及其他受影響人士無需自行張羅法律代表、作出法律指示或簽署法律委託文件，以免衍生不必要的費用，保障自身權益。