宏福苑五級火｜吳林峰不滿將起火原因歸咎竹棚 斥關愛隊打卡：根本同幸災樂禍冇分別

大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，慘劇令全港市民悲痛不已，市民大眾與藝人名人都出錢出力援助災民。日前網上瘋傳片段，見到附近有大批市民分發物資之際，有身穿關愛隊制服的人士則在多箱物資前「一字排開」合照，「打卡」行為惹來網民抨擊，歌手吳林峰在社交平台轉載片段，爆粗留言：「痴X線，未講關愛隊，根本同幸災樂禍冇分別，佢地個腦係裝乜X！」

歌手吳林峰在社交平台轉載閞愛隊在救災民資前合照的片段，爆粗怒斥黐線。（IG@ntl.fung）

吳林峰連日來都心繫宏煏苑火場情況，不斷在社交網站的限時動態轉貼相關消息，吳林峰連珠炮發：「點解無啦啦會去到關棚架係咩物料事？首先呢單嘢人禍先啦，唔係因為個棚架係唔係竹啊，係一個充滿包庇、利益……係啊，啲居民俾錢就得GA啦，唔知咁多啊嘛，所以咩都無講，全部人夾硬食，有關嘅人就搵咗錢先得到利益先，真係睇到我嬲，痴X線！人命唔理，消防拎條命唔理，市民嘅心痛唔理，居然將問題分散於搭棚用咩物料引致今次事件？有無良心啊？咁樣去誤導。我知物料一定關事，但都唔好咁樣分散注意力，等應該要負責嘅人同事搵到位走啊。」

