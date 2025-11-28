宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火｜吳林峰不滿將起火原因歸咎竹棚 斥關愛隊打卡：根本同幸災樂禍冇分別
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，事故造成逾百人傷亡，慘劇令全港市民悲痛不已，市民大眾與藝人名人都出錢出力援助災民。日前網上瘋傳片段，見到附近有大批市民分發物資之際，有身穿關愛隊制服的人士則在多箱物資前「一字排開」合照，「打卡」行為惹來網民抨擊，歌手吳林峰在社交平台轉載片段，爆粗留言：「痴X線，未講關愛隊，根本同幸災樂禍冇分別，佢地個腦係裝乜X！」
吳林峰連日來都心繫宏煏苑火場情況，不斷在社交網站的限時動態轉貼相關消息，吳林峰連珠炮發：「點解無啦啦會去到關棚架係咩物料事？首先呢單嘢人禍先啦，唔係因為個棚架係唔係竹啊，係一個充滿包庇、利益……係啊，啲居民俾錢就得GA啦，唔知咁多啊嘛，所以咩都無講，全部人夾硬食，有關嘅人就搵咗錢先得到利益先，真係睇到我嬲，痴X線！人命唔理，消防拎條命唔理，市民嘅心痛唔理，居然將問題分散於搭棚用咩物料引致今次事件？有無良心啊？咁樣去誤導。我知物料一定關事，但都唔好咁樣分散注意力，等應該要負責嘅人同事搵到位走啊。」
宏福苑五級大火︱Apple、小米、騰訊、阿里、比亞迪等科技巨頭接連出手相助，上億港元捐款馳援香港
香港大埔宏福苑於 11 月 26 日下午發生五級大火，釀成嚴重死傷及財物損失，震撼本港及內地社會。 香港小米基金會指，已於 11 月 27 日上午緊急撥出 1,000 萬港元，專項用於受災居民的醫療救助、臨時安置及過渡期生活支援等項目。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
火災支援｜多間銀行提供支援宏福苑措施 中信豁免六個月個人及按揭貸款 其他包括豁免手續費和還款寬限期
因應大埔宏福苑五級火，香港多間銀行陸續推出支援措施，包括大埔分行延長週末開放時間、提供按揭和個人貸款寬限期和酌...BossMind ・ 49 分鐘前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 2 小時前
劉倩婷成首位奪榮譽勳章港姐 宣布加入保良局致力繼續行善
劉倩婷（Sandy）2023年當選十大傑出青年，近年獲政府委任為撲滅罪行委員會同禁毒常務委員會成員。去年，劉倩婷得到「大灣區傑出關愛女企業家」，政府頒授榮譽勳章（MH），成為首位擁有此榮譽的香港小姐，並宣布加入保良局。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︳甄妮捐10萬元予災民「我永遠愛香港」 連環留言宣洩不滿
多位藝人都為大埔宏福苑至今釀成近百人死亡嘅五級大火出錢出力，近年喺台灣生活嘅歌后甄妮都有留意事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
東京高院裁定同性婚姻禁令合憲 原告斥判決難以理解 將提交至最高法院審理︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本東京高等法院今日（28 日）裁定，當地禁止同性婚姻的現行制度屬於合憲，引起原告及支援團體不滿，案件將提交至最高法院審理。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
宏福苑大火｜政府擬棄竹棚轉金屬架 林超英：「圍網、發泡膠先係禍首」 ｜多個屋苑急拆棚網｜工程師料樓宇結構未嚴重受損
大埔宏福苑周三（26日）爆發五級大火轟動社會，政府昨晚（27日）表示，日後地盤將全面棄用竹棚，改採金屬棚架。前天文台台長林超英其後在社交平台發文，直指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，質疑「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」又反問：「為乜保護棚架工人嘅『圍網』，會變成毀人家園嘅兇手？」閱讀更多：傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點「屋宇更新」保業界長 惹民怨？他追溯至2009年推出、為工程界保就業的「屋宇更新大行動」，指「全港無數人吃了大茶飯團夥的苦」，除要付出金錢，居民長期在「不人道的全面圍封」下生活，無人理會；如今更要承受火災的死亡威脅，監管必須檢討。資料顯示，宏福苑早在2016年接獲政府發出強制驗樓通知，至去年1月才通過涉資3.3億元的大型維修工程，同年7月正式動工，工程包括外牆打鑿、管道更換、石屎修葺及窗眉重建等；外牆棚架自去年8月起陸續搭建，事發時屋苑8幢大廈正同步施工。多個屋苑急拆棚網 網民斥：「肯定有問題」是次工程涉及外牆棚架及棚網的阻燃性成為今次關注焦點。有網民指多個正進行大維修的28Hse.com ・ 4 小時前