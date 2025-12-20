宏福苑五級火｜周一鳴：死亡人數增至 161 人 在一具遺體發現另一人 DNA 證實為夫婦｜Yahoo

警務處處長周一鳴今日（20日）公布，宏福苑火災死亡人數增至 161 人。

【Yahoo 新聞報道】警務處處長周一鳴今日（20日）公布，宏福苑火災死亡人數增至 161 人。警方經科學鑑證，在早前發現的 160 具遺體的其中一具發現多一人的 DNA，證實是一對夫婦。

周一鳴出席警察學院結業會操後會見傳媒，並交代宏福苑調查工作。他指出，早前在現場發現 160 具遺體，經科學鑑證，在其中一具遺體發現多一人的 DNA，證實是一對夫婦，令死亡人數增至 161 人。周一鳴表示，科學鑑證跟工作，特別是 DNA 化驗過程仍然持續，不排除會再發現去世者 DNA，死亡人數可能會增加。此外，警方上周五開始拆除現場的棚架及棚網，首先在 4 幢大廈開始，將有關物件檢取為證物，暫時未能預計何時完成。

另外，伊利沙伯醫院昨（19 日）發生走犯事件。一名涉嫌搶劫及偷竊的 35 歲男疑犯早上在羈留病房乘機逃去，警方展開搜捕，至下午在元朗白沙村拘捕疑犯。被問警方押解犯人程序是否出現漏洞，周一鳴回應稱，警方內部指引清晰定明如何押解犯人，今次會循是否有人為疏忽的方向調查，如有則不排除紀律研訊或紀律行動。他說，過去亦曾有兩三宗案件，形容「絕對不可以讓它繼續下去，會謹守防線，不能夠再有類似事件發生」。