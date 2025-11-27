宏福苑五級火｜啟德青年旅舍準備接收災民 房屋局：可提供3400單位及床位供暫住｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，八座大廈中有七座大廈受波及，逾千居民疏散。政府現時開放多個臨時庇護中心，房屋局長何永賢今(27日)表示，局方可提供合共逾3400個單位及牀位，供受火災影響居民入住，主要來自中轉屋、臨時收容中心、過渡房屋單位。

「善樓」已有逾40位受影響居民入住

其中寶田中轉屋和臨時收容中心及龍田臨時收容中心，可提供逾2000個單位及牀位，過渡性房屋專責小組盤點後，統計出超過1400個單位可供有需要居民入住，當中約280個單位為大埔的過渡性房屋項目，包括善導會「善樓」、九龍樂善堂「樂善村」，及房協與港鐵合作的「策誠軒」。目前「善樓」已有超過40位受影響居民入住。

房協調動轄下空置單位

房協今日表示，正全力配合房屋局支援大埔宏福苑火災居民，已經調動轄下暫租住屋項目可供入住的空置單位，包括房協與港鐵合作位於大埔的「策誠軒」約90個單位，以及房協轄下出租屋邨內的暫租住屋單位，供受火災影響的居民暫住。有需要協助的宏福苑居民，可致電房協暫租住屋 24小時支援熱線 2839 1393聯絡。

啟德青年旅舍準備房間

現時承辦啟德方艙並改作青年旅舍的「啟航1331」下午發文指，已與特區政府聯絡，準備好所有空餘房間，在有需要時支援受大埔宏福苑火災影響的居民入住。「啟航1331」表示，會竭盡全力協助政府支援善後，目前暫未有需要義工協助。

另外據《明報》引述消息指，有工程公司今日接到指示，要求召集人員到位於元朗潭尾路的「建造業輸入勞工宿舍」，協助整理及清潔單位，以便有需要時可為宏福苑居民提供臨時住所。《Yahoo 新聞》正向發展局查詢。

民政處將協助申請特別援助基金

政府發言人今日表示，大埔民政處會協助有需要的死傷者家屬申請緊急救援基金或特別援助基金，亦會為他們聯絡其他慈善組織的各類援助基金。民政處已開放八個臨時庇護中心，截至昨晚 9 時 30 分，庇護中心的使用人數約900人。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

