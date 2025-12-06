宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo

國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然（圖片：FB）

【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。

大埔宏福苑 11 月 26 日五級火造成 159 死，國安處 12 月 2 日時曾邀請民協主席兼前區議員廖成利、副主席李庭豐、評論人王岸然到警署會面。據《Yahoo 新聞》了解，國安處今日拘捕的 71 歲男子為王岸然。

民協、民主黨及其他公民社會代表原定 12 月 1 日時發起關於「高樓維修政策」的記者會，翌日指「因有部門通知，記者會需要取消」。王岸然曾在 FB 專頁承認有份發起記者會。

首次引用第88條 李桂華：證據確鑿

今次是警方國安處首次引用《維護國家安全條例》第88條，李桂華，案中男子觸犯的是意圖或罔顧是否會妨害該項調查，在沒有合理辯解或合法權限下作出披露。李桂華指，警方在約談時已提醒該男子，不能透露調查過程，認為男子是有意作出披露。

李桂華又指，該名男子亦在火災後，於社交平台發放大量煽動意圖資料，包括煽動市民對特區政府及中央政府作出仇恨等，形容特區政府及中央政府是「以災亂港的始作佣者」、「中央政府對香港政府的災情支援只是做戲」，形容該男子的罪行是「證據確鑿」。

李桂華稱火災後有人煽動仇恨「似黑暴」

他又指，火災後很多假消息，表示自己曾到現場，「情況愈來愈似一啲黑暴的狀態」，部分人在現場製造矛盾，利用支援人士作為掩飾，派傳單、貼標語，內容與災情無關，只想煽動仇恨。

