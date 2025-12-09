宏福苑五級火｜增至 160 死 有遺體驗出兩人DNA 屬婆婆及家傭 將移除及搜查棚架棚網｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，警方今（9 日）表示，最新在其中一具早前發現的遺體中發現兩人 DNA，分別屬於一名婆婆及其家傭，令死亡人數上升至 160 人；另外，警方亦在屋苑中因火災跌落的棚架堆中，再發現疑似人類骸骨，會再作化驗確認，警方第三階段行動會拆除屋苑所有棚架棚網進一步搜查，不排除死亡人數會再作調整。

棚架堆發現疑似人類骸骨

警方表示，已完成第二個階段行動，透過與房屋署合作，將7幢起火大樓因火災跌落的棚架堆清空，當中發現多一件懷疑人類骨頭，需再檢驗確認是否人類、動物，或屬之前發現的死者。另外，消防處將7座起火大樓的電梯 lift 槽的水泵走，未有發現遺體。

廣告 廣告

鑑證過程中，法醫於一具早前發現的遺體中，確認有屬於兩個人的 DNA，分別屬於一名婆婆及其家傭。目前死亡人數已上升至 160 人，其中 120 人的身分已經 DNA 鑑證確認，仍有 40 人未能確認身分。

仍有 6 宗失聯個案

失聯人數方面，截至今日下午四時，較早前公布的 31 名失聯人士中，再有24宗個案的市民情況得到確認，包括 2 人不在港，2 人並非在宏福苑居住，1 人確認較早前入住老人院，1 人在懲教署羈留中心，6名宏福苑居民安全，即共 12 人情況安全。另外有 4 人在火災之前已經離世， 8 人被確認為早前發現的死者。

扣減 24 宗已確認個案，加上最新有一具遺體發現兩人 DNA，現時警方失蹤人士聯絡組仍有 6 人失聯。

警方：將拆除大廈棚架、棚網搜查

警方指，目前已完成第二階段行動，將展開第三階段行動，即拆除所有屋苑中的棚架、棚網，移除及搜查是否仍有遺體或人類骸骨。

另外，警方自上星期設立大埔火災舉報熱線，目前已收到 520 張照片、412 條影片；與火災有關的騙案上升一宗至22宗，有兩人被捕，調查行動仍在繼續。

【相關報道】

不斷更新｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

宏福苑五級火︱獻花區清場 義工保留部份祭品火化 年輕人哭問：點解悼念都要有限期？︱有片︱Yahoo

宏福苑五級火︱獻花涼亭今夜清場 悼念市民稱就算活動完結「大家一世都會記得」︱Yahoo

宏福苑五級火｜ 駐港國安公署約談部分外媒 指散播虛假信息、抹黑 記協：缺事實證據｜Yahoo

宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo

宏福苑五級火｜廣福邨居民心聲 廣禮樓對正災場 窗簾長關：每日提醒你這場不應發生的悲劇｜Yahoo

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新