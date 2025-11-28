宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，焚燒兩日後於今（28 日）早撲滅，警方、消防下午見記者交代最新進展，大火造成死亡人數增至 128 人，至少 79 人受傷；求助個案中尚有 200人情況未明，相信當中包括已找到的 89 具未能辨認身分遺體。受影響單位將逐步解封，由屋宇署派員檢查結構後，警方將開始蒐證工作，料需時3至4星期。
求助個案中仍有200多人情況未明
保安局局長鄧炳強表示，目前大火已造成128人死亡，包括108名在現場移送的遺體、16 具仍在大廈中被燒焦的遺體、另外 4 名送院後不治人士，包括一名殉職消防員。他表示，不排除稍後警方進入大廈調查時，有機會另外再發現遺體。
128名已知死者中，有39名已經確認身份，餘下89具遺體中，約有一半是在單位裡面發現，相信稍後能夠辨認身份；另外一半約 40 多具遺體，相信需要花一些時間確認身份。
事件中另有 79 人受傷，包括 12 名消防員，其中一名出現熱衰竭症狀正留醫 ICU，其他受傷消防員包括不同程度骨折、吸入濃煙等。
火警期間，警方總共接報467個有關失蹤人口的求助個案，鄧炳強指，相信當中有部份是重複個案，現時已確定當中39名是死者，有35名為送院的傷者，110人情況安全，還有200多名人士情況未明，相信包括有89名未能辨認的遺體個案。
鄧炳強：保護網達阻燃要求
鄧炳強指，初步化驗顯示，大廈外圍的棚網、保護網達到阻燃要求，惟貼在窗外的發泡膠板高度易燃，初步調查顯示，相信最初起火位置為宏昌閣低層位置的棚網，由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延， 短時間內波及宏福苑其他樓宇。同時，發泡膠被引燃後令玻璃爆破，火勢急速增強，蔓延至室內，最終造成室內外同時起火，釀成災難。另一方面，高溫令到竹棚及棚網燃燒，燒斷的竹枝掉下，引致其他樓層着火，但他強調，正式起火原因仍有待進一步調查。
火警鐘「無熄，但無聲」
消防處處長楊恩健補充指，關於火警發生時，有居民反映火警鐘無響，消防處昨日派防火組專責隊伍檢查八座大廈的消防系統，檢測發現不能有效操作，「無熄，但無聲響」，處方即將收集相關資料，對消防設備承辦商採取執法行動。
消防人員今早 10 時 18 分已完成火場滅火及救援，現時目標是盡快降溫，安排屋宇署人員檢查確認樓宇安全，當現場條件許可，警方最快今日可進入部份樓宇開始蒐證，整個警方調查時間預計需 3 至 4 星期，當完成後，會安排居民返回單位。
警方指，已設立傷者查詢熱線1878999讓市民查詢求助，另外，警方於大埔廣福社區會堂設立辨認處，協助家屬經相片認屍，完成初步辨認後，會盡快進行正式程序。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
