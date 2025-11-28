宏福苑五級火｜外傭至少兩死 逾三十人生死未卜 多名傭工請假帶物資支援｜Yahoo新聞

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火傷亡慘重，至少兩名印尼籍傭工死亡。截至今日（28 日）下午 5 時，仍有 11 名印傭下落未明，菲律賓領事館亦證實一人報稱失蹤，32 人領事館仍在嘗試聯絡。有早前平安撤離的菲藉傭工重返現場尋找朋友下落，外傭事工中心與白恩逢之家在現場設緊急支援站，協助受影響外傭及其親屬，有多名外籍傭工亦向僱主請假，募集物資到場支援。

印尼駐港總領事 Yul Edison 今早到廣福社區會堂辨認遺體照片。

印尼駐港總領事 Yul Edison 今早到廣福社區會堂辨認遺體照片，確認其中一具遺體為大火期間失蹤印傭。據知目前宏福苑內有 119 名受影響印傭，截至今日下午 5 時，當中有 2 人確認死亡，尚有 11 人失聯。另外，菲律賓駐港領事館向白恩逢之家確認，有 82 名菲律賓籍傭工受影響，目前 19 人失聯。

辨認遺體困難 外傭親友或無收通知

網上流傳多位失聯外傭的照片，至今未能肯定其情況。據悉，警方正依遺體所在單位陸續通知罹難者家屬認屍，惟部份屍體難以辨認。假如遺體在大廈單位以外位置被發現，需時確認身份。另外，外傭未必有在港親友登記失蹤，假如早前由僱主或僱主親屬報告失蹤，其後不幸遇難，暫時應只有登記人會收到通知。另一方面，外傭親友亦有可能不知失蹤外傭工作單位號碼。

廣告 廣告

菲藉 Joy 在宏志閣工作，及時逃出，惟擔心朋友安危。

Joy 展示失蹤朋友照片。

外傭憂朋友安危留現場不走

菲律賓藉傭工 Joy 昨夜到災場附近了解情況，她在宏志閣工作，即宏福苑大火唯一未遭火燒大廈，因此及時離開現場。她表示，屋苑外傭每週日都會聚會，已與其中一名逃出火場外傭見面，但未知其他朋友是否安全，不肯定他們工作的單位地址，亦有部份獲救外傭在火災中失去電話，因此難確定各人身在何處。她向僱主請假數小時來到廣福邨了解情況，被問到打算來做甚麼，她說「我也不知道」，擔心其他外傭處境。

白恩逢之家在廣福邨平台返緊急支援站。

供外傭求助資訊。

至少一外傭留醫ICU

白恩逢之家與外傭事工中心在廣福邨平台設緊急支援站，供有需要外籍傭工及其親屬獲取所需協助，陸續有人登記。白恩逢之家創辦人 Edwina Antonio 指，至少有一名外傭留醫 ICU，今日亦有十幾名外傭請假來到現場，已籌集多袋物資，準備去醫院和庇護中心支援。她續指，有眾多外傭在大火中失去證件，她會向菲律賓領事館爭取免費為受影響菲藉家務傭工補發護照。入境處人員向她表示，所有受大火影響人士，包括外藉人士，可於辦公時間內親身到入境處辦事處辦理新證件，不需攜帶其他身份證明文件，毋須預約。

數十名外傭請假到場支援，準備帶物資到醫院和庇護中心支援。

外傭事工中心指正準備協調和調配資源協助，呼籲有需要的外藉家務傭工可聯絡他們取得支援。如有熱心市民欲向外傭事工中心捐款，可透過以下方式捐贈：

1. 透過 FPS 匯款：852 9144 3744

2. 使用信用卡 https://www.migrants.net/to-donate

3. 直接存款/轉帳（任何地點均可）

銀行名稱：恆生銀行

帳戶名稱：MFMW Limited

帳號：210-116448-883

Swift 代碼：HASEHKHH 銀行代號：024

4. 支票付款 抬頭請寫“MFMW LIMITED”，並郵寄至“MFMW, 聖約翰座堂，中環花園道4-8號” 請注意：支票必須以港幣支付

5. 匯豐銀行 Payme 或匯豐銀行 帳號：848-047866-838