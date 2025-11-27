宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo

怡樂花園有居民自行測試圍網抗燃性能「一點即着」。(pktm10@Threads)

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火慘劇，引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒，豈料「一點即着」，抗燃性欠佳。

不少市民發現，部份正在進行維修的大廈，包括黃埔花園、屯門怡樂花園、石梨怡勝花園，今早突然拆除圍網。當中屯門怡樂花園大維修的承辦商，正是負責宏福苑大維修的承建商「宏業建築工程」，居民將拆下的圍網取樣測試，圍網一點即燃。亦有怡勝花園居民的測試圍網，阻燃能力同樣欠佳。

怡勝花園居民自行測試圍網的防火性能，甫點火即迅速燃燒。(aircanadalinus@Threads)

怡勝花園圍網今被移除。(aircanadalinus@Threads)

黃埔花園有工人拆除圍網。(joecheungjoke@Threads)

穗禾苑圍網惹居民擔憂

位於火炭的穗禾苑現正進行維修，居民同樣擔心圍網的帶來的消防風險。中科監察主席潘焯鴻去年曾在Facebook發文，引述居民稱已自行在棚架圍網抽樣測試，豈料圍網當時並無阻燃能力。不過，亦有網民今天再剪取樣本測試，該塊圍網亦的確具備阻燃能力。至於負責穗禾苑的承建商「富林工程營造」，去年入稟控告潘焯鴻，指他涉嫌影射該工程公司參與穗禾苑業主立案法團圍標。

潘焯鴻曾發影片指穗禾苑棚架圍網沒有阻燃能力。(潘焯鴻Facebook影片截圖)