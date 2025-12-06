宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火｜大埔教堂特別彌撒 逾500人參與 街坊促調查成因 宏福苑居民感恩獲助：周圍都係天使｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成至少 159 人死，大埔聖母無玷之心堂今（6 日）早舉行特別彌撒，為傷亡者家屬及所有受影響人士祈禱，有逾500人參與。聖堂亦安排宏福苑居民分享，指雖然對意外感到悲痛，但得知認識的街坊平安無事同時非常感恩，在意外中亦感到港人如「天使」一樣人情味滿載，「天主到底想我哋明白啲乜嘢呢？係愛、係人情味」。
有家屬寫上事故中罹難親友名字
彌撒於早上 11 時開始，大批教友早於 10 時許到場，聖堂預留前排座位予宏福苑教友。由於2樓的主禮堂迅速爆滿，大批教友需到1樓會堂和地面茶座觀看直播。聖堂門外擺放一塊留言板，讓教友寫低自己的心聲，有災民家屬寫上兩位事故中罹難的親友名字，並寫上「求主接納兩人的靈魂，使他們安享主懷」。大部份教友均祈求天主垂憐宏福每一位居民，也願逝者安息。
教友祈禱：求天主收納亡者靈魂
彌撒由神父麥英健主禮，一眾教友先為罹難者祈禱，「求天主收納亡者靈魂，亦安慰佢哋嘅家人，讓我哋繼續在生活當中將主嘅愛延續」。及後，教友齊聲讀出宏福苑居民的祈禱文，懇求天主醫治所有傷者，並撫慰所有災民：「我們在災難前，相當軟弱無力。求你憐憫我們，親自撫平我們受傷的心靈，拭去眾人的眼淚，陪伴我們在黑暗中等待你的救援」。彌撒期間亦有為災民募捐環節 。
聖堂邀請宏福苑居民 Ada 做分享。她指自己是80後，從小就居住在宏福苑，「以前每一天我哋人人都會打開道門，（與街坊）關係好密切」，因此當她得知自己認識的街坊都平安無事，是非常大的恩賜。
宏福苑居民：天主想我哋明白愛
Ada 指，近日自己不斷反思，天主希望透過是次災難令她明白的道理，「（聖堂）台中間呢3個字『感恩、服務、見證』由細睇到大，我諗正正就係可以見證到呢件事」。她在事故後的週末回到聖堂，感受到教友之間和天主的愛，「聖堂係一個好安全嘅地方，俾大家去講自己嘅情緒，讓我明白到教會永遠係你最大嘅後盾，無論你去到邊，有屋住定冇屋住，你返到嚟聖堂，天主真係乜都會畀你」。
Ada 指，自己與家人的性格樂天，一家人開始走出傷痛，「爸爸雖然比較理性，但佢都話感覺到身邊周圍都有天使，由搵住屋、去到申請好多唔同資金，有啲人又會不停問你『食唔食嘢呀！』周圍都係天使，呢啲全部都係好感動嘅事」。因此，她目前非常感恩，「雖然呢件事係好不幸，突如其來可以冇曬所有嘢，天主到底想我哋明白啲乜嘢呢？係愛、係人情味」。不少教友在聽分享時感動落淚，場面感人。
神父寄語珍惜眼前人 莫因善小而不為
主禮神父麥英健，在分享時亦一度哽咽。他居住大埔40年，宏福苑與他的居所只有一街之隔，事發時他不在家，卻非常擔心在家母親的安危，「內心嘅忐忑，唔係筆墨所能夠形容，尤其住喺宏福苑嘅居民，冇咗屋企，甚至有啲經歷冇咗至親、工人姐姐，心情肯定更加沈重」。
麥指，在事件中他收到各方好友的短訊表示關懷，部分可能是已移民、久未見面的朋友，「但此時此刻佢記得我，表達佢嘅關懷，呢份正係我哋嘅價值，彼此關懷」。他寄語教友珍惜眼前人，莫因善小而不為，又指災難後大批港人自發做義工、捐物資，「耶穌見人患病、見人受苦，都冇怕麻煩冇怕付出，（港人）同主耶穌一樣，對人動咗慈心，即使火災無情，人間有愛」。
中學生摺玫瑰花、紙鶴送祝福
為受影響居民送上祝福的，還有一班喇沙書院天主教同學會學生。他們手持盛滿七彩紙玫瑰的藤籃，向教友派花以表心意，中六生 Yaron 是其中一員。他指，災難令社會各界充滿負能量，「我哋都好痛心呢一件事，作為學生都想出一分力，幫嚇大埔社區」。
另一位中六同學 Jasper 指，在校內自發發起摺紙活動後，有逾50個不同班級的同學都前來幫忙，4日已完成900朵紙玫瑰花和150隻紙鶴，「大家甚至犧牲自己上堂、課餘時間嚟貢獻呢一個活動，每晚大家留到七點幾八點就喺度摺花，有老師都自己畀錢買咗一堆紙畀我哋摺，感謝所有同學、老師同家長」。他在派花期間亦會聆聽市民的感受，感到非常痛心，「所以大家都想盡一分力去幫到啲災民，就算只係心靈上嘅幫助都好」。
他們隨後亦會到廣福獻花區，以及所有參與救災的餐廳和商店派發紙花和紙鶴，「去感謝佢哋，我哋亦會繼續支持佢哋嘅行動」。
大埔街坊：根本上好多問題
大埔街坊陳先生在彌撒中擔任義工，亦有在留言板寫上心聲，願亡者安息，傷者早日康復，受影響家庭早日走出傷痛，「當然發生咁嘅事情好唔開心，我都知道係好難接受好多人都，自己可以做嘅都係為佢哋祈禱，盡一點力」。他身邊亦有朋友受事故影響，部分亦暫時找到棲身地，「我覺得暫時支援都算做得幾好，好多方面都叫做可以即刻幫到，無論係政府定係其他機構」。
不過，陳認為政府必須先處理災民的安置，亦需留意他們所需的金錢或物資補貼，「但長遠嘅一定係搵出（意外）原因，根本上好多問題，令到喺裝修嘅時候會發生（意外），唔係個別事例嚟，呢類維修係好多 loopholes（漏洞)，唔可以話政府推咗俾業主或者立案法團，由佢哋去manage（管理），咁樣係好唔妥善㗎」，必須仔細調查，以免意外再次發生。
教友黎女士從黃大仙前來參與彌撒。她有朋友的母親受事故影響，家中外傭有同工亦罹難，因此特意前來為她們祈禱，「我為佢哋悲慟，我自己睇到都唔開心，祈求天父讓死者早日進入天國，為傷者祈求早日醫治，政府早日提供一個system（系統）幫助佢哋」。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜宏志閣居民稱屋內完好 長者稱「聽天由命」冀就近安置方便覆診｜Yahoo
宏福苑五級火｜香港工程裝飾商會：建議政府即時修例 外牆工程須採用高阻燃建材｜Yahoo
其他人也在看
5億維修水管貴過宏福苑大維修 錦綉花園大業主52%業權卻只負擔3%
錦綉花園爆5億元維修水管爭議，被指貴過宏福苑大維修，居民質疑工程資料列機密，更指大業主持52%業權卻只付3%費用，引發信任危機。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。on.cc 東網 ・ 4 小時前
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。am730 ・ 5 小時前
恒生創辦人何善衡孫女何美婷 7,200萬入手中半山帝景園
新地近期拆售中半山豪宅項目帝景園，持續吸引名人入市承接。土地註冊處資料顯示，最新錄得一宗7,200萬元的大額成交，買家為何美婷（HO MAGDALENE MAI TING），與恒生銀行（00011）創辦人何善衡孫女名字相同，料為同一人。28Hse.com ・ 1 天前
櫻花妹不想嫁給外國人？不選台灣人的原因超尷尬
那麼日本女人願意嫁給外國男人嗎？她們的答案讓人很吃驚！Japhub日本集合 ・ 23 小時前
方力申老婆葉萱挺巨肚撐楊千嬅開騷 小方晒超聲波照懷疑自己未準備好為人父
楊千嬅一連六場紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》喺噚晚（4日）圓滿結束，寵愛粉絲嘅千嬅，大唱經典金曲，噚晚更打破紀錄地唱出42首作品，ENCORE再ENCORE；更吸引一眾藝人朋友現身，包括方力申與臨盤在即的太太葉萱Maple亦挺超巨肚現身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜陳球強連任 9 年法團顧問 指有心人在大維修「策劃計謀」 拒答胞兄是否陳裘大｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火奪去最少 159 人命，外界其中一個問責焦點落於上屆及現屆業主立案法團。檢驗及統籌顧問鴻毅建築師公司、承辦商宏業建築工程公司在事件中有多人被捕，兩間公司均由上屆法團任內聘請。《Yahoo 新聞》向時任法團顧問陳球強了解當時選出兩公司的情況，他回覆稱，大維修期間多次以問卷收集業主意見，建議記者從宏福苑法團通訊找答案，並稱「舉凡有屋苑準備大維修都突然出現有心人士精心部署，利用眾人善心正義心、利益心去策劃計謀」，惟未有道明所指何人。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
深水埗私樓車位管理費 $350變$1,890 投資者炮轟：「港式特色物業騙局」
近日有網民以《每月350變2000 港式特色物業騙局》為題，在社交媒體平台發文炮轟深水埗金濤閣停車場的管理公司，要求將車位管理費大幅增加2.6倍或5.4倍，並指「大業主高租售比吸引你，剛剛賣完管理費直接翻5倍」「這一手罪惡的資本玩得太溜，防不勝防。」28Hse.com ・ 1 天前
朱孝天被飛出F4慘遭抹黑 內地妻爆老公暴瘦15公斤
【on.cc東網專訊】由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」早前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨日（5日）五月天阿信公開全新單曲MV《恆星不忘Forever Forever》，由周杰倫作曲、阿信填詞，MV中可見「F4-1」確定獨欠朱孝天，引發許多揣測。而朱孝東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
日債崩盤式下跌！日銀總裁升息言論引爆市場 高市經濟刺激計畫遭遇重擊
本周稍早，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男突然釋放升息訊號，如同一顆重磅炸彈，讓全球市場劇烈震動。消息一出，日本國債市場瞬間崩盤，3 個月期日債殖利率暴漲 34%，10 年期日債殖利率上升至 1.84%，創 17 年新高。鉅亨網 ・ 1 天前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《愛・回家》大隻仔關曜儁太太懷三胎 自爆被騙走逾六位數：無奈憤怒
藝人關曜儁（Leo）2015年加入TVB，多年來以配角為主，一直到《愛·回家之開心速遞》飾演范柳元一角開始嶄露頭角，之後於《陀槍師姐2021》飾演「Hang 基」及《下流上車族》飾演關偉力更備受關注。入行後一直以大隻仔形象示人的Leo除了演員外，更有擔任健身教練，兼開設健身中心。家庭方面，Leo 2022年向太太求婚成功，2023年大囡出世，Leo亦與太太完婚，去年再誕下二兒子，早前更宣布太太再懷孕。不過，日前Leo發文尋人，更自爆被騙徒情緒勒索，損失逾六位數。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林青霞豪宅驚爆「不速之客」入侵 「殺無赦」下毒手
【on.cc東網專訊】「大美人」林青霞於1973年憑電影《窗外》正式出道，多年來累積了不少經典作的她，人氣高踞不下，仍是不少影迷心中的女神。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦揭露一段「比拍武俠更刺激」的家中驚魂。她坦言，讓她真正心神不寧的不是江湖風波，也不東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
浣熊闖美國酒舖豪飲烈酒 醉倒洗手間 專家指城市浣熊有馴化跡象︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國維珍尼亞州一間酒舖日前發生罕見「爆竊事件」，店員上週六（11 月 30 日）返回工作時，發現一隻浣熊曾闖入店內大肆飲酒，最終這隻「蒙面大盜」醉倒在洗手間的馬桶和垃圾桶之間。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
【世盃抽籤】歷史重演何其似
【Now Sports】世界盃完成抽籤，由於隊數增加，分組賽只有少數強撼強，充滿新鮮感。不過個別小組，仍像歷史重演。其中C組與1998年的A組最相似，有3隊相同。1998年A組是巴西、蘇格蘭、摩洛哥與挪威， 而今屆C組是巴西、蘇格蘭、摩洛哥及海地。當年C組巴西鬥蘇格蘭正是該屆的揭幕戰，最終巴西贏2:1。蘇格蘭闊別世界盃決賽周28年，沒想到又要遇上足球王國。事實上，蘇格蘭合計9次晉身世界盃決賽周，有5次遇上巴西。L組的英格蘭與克羅地亞、加納及巴拿馬同組，對英格蘭而言，型格上亦有點兒像2018年的G組，當年英格蘭是與比利時、突尼西亞及巴拿馬同組，即是都面對一支實力相當的歐洲球隊、一支非洲球隊及巴拿馬。當年英格蘭僅以小組次名身份晉級。now.com 體育 ・ 11 小時前
【惠康】買佳能/高樂氏產品滿$138 即送總值$82禮品（即日起至11/12）
今期惠康有豐富禮品優惠，買佳能/高樂氏產品滿$138，即送總值$82禮品；買1套李錦記舊裝特級蠔油優惠裝，即送總值$58禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚，即送總值$55禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
陳冠希日本街頭「鬍鬚大叔」造型曝光！被求合照反應圈粉，1句話洩漏疼妻的心
46歲的陳冠希近日在日本被路人巧遇，隨性造型意外掀起討論。有人笑稱他「男星的盡頭是本山」，他卻用高EQ回應「本山冠希聯名款很值錢」，幽默自嘲反而圈粉無數。姊妹淘 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜楊何蓓茵指有4位公務員罹難
【Now新聞台】公務員事務局局長楊何蓓茵指，有120多位公務員是大埔宏福苑居民，另有四位公務員於大火中罹難。楊何蓓茵向全體公務員發信，指在大火發生後已啟動「全政府動員」機制，齊集六千名公務員，參與多項應急支援行動，包括向受影響居民派發和管理物資、支援「一戶一社工」和協助宏志閣居民返回居所取物品，感謝他們的付出，又呼籲他們積極投票，讓新一屆立法會議員上任後，更有效地推進包括樓宇維修建築工程系統性改革等工作。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
【惠康】冬至食材優惠 智利/澳洲大裝車厘子$48/磅（即日起至11/12）
惠康集合冬至食材優惠，今個星期有智利/澳洲大裝車厘子、豆苗、鮮家煮雞柳/去皮雞上髀/雞翼槌、蘇格蘭Scotch Prime 牛五花、南美海參、思念玉湯圓、井村屋和藏絹豆腐、鴻福堂清熱飲品、白蘭氏冰糖/無糖燕窩同埋藍妹4罐大罐裝啤酒/清啤，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 6 小時前