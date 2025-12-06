宏福苑五級火｜大埔教堂特別彌撒 逾500人參與 街坊促調查成因 宏福苑居民感恩獲助：周圍都係天使｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成至少 159 人死，大埔聖母無玷之心堂今（6 日）早舉行特別彌撒，為傷亡者家屬及所有受影響人士祈禱，有逾500人參與。聖堂亦安排宏福苑居民分享，指雖然對意外感到悲痛，但得知認識的街坊平安無事同時非常感恩，在意外中亦感到港人如「天使」一樣人情味滿載，「天主到底想我哋明白啲乜嘢呢？係愛、係人情味」。

有家屬寫上事故中罹難親友名字

彌撒於早上 11 時開始，大批教友早於 10 時許到場，聖堂預留前排座位予宏福苑教友。由於2樓的主禮堂迅速爆滿，大批教友需到1樓會堂和地面茶座觀看直播。聖堂門外擺放一塊留言板，讓教友寫低自己的心聲，有災民家屬寫上兩位事故中罹難的親友名字，並寫上「求主接納兩人的靈魂，使他們安享主懷」。大部份教友均祈求天主垂憐宏福每一位居民，也願逝者安息。

聖堂門外擺放留言板，讓教友寫低自己的心聲

教友祈禱：求天主收納亡者靈魂

彌撒由神父麥英健主禮，一眾教友先為罹難者祈禱，「求天主收納亡者靈魂，亦安慰佢哋嘅家人，讓我哋繼續在生活當中將主嘅愛延續」。及後，教友齊聲讀出宏福苑居民的祈禱文，懇求天主醫治所有傷者，並撫慰所有災民：「我們在災難前，相當軟弱無力。求你憐憫我們，親自撫平我們受傷的心靈，拭去眾人的眼淚，陪伴我們在黑暗中等待你的救援」。彌撒期間亦有為災民募捐環節 。

聖堂邀請宏福苑居民 Ada 做分享。她指自己是80後，從小就居住在宏福苑，「以前每一天我哋人人都會打開道門，（與街坊）關係好密切」，因此當她得知自己認識的街坊都平安無事，是非常大的恩賜。

宏福苑居民：天主想我哋明白愛

Ada 指，近日自己不斷反思，天主希望透過是次災難令她明白的道理，「（聖堂）台中間呢3個字『感恩、服務、見證』由細睇到大，我諗正正就係可以見證到呢件事」。她在事故後的週末回到聖堂，感受到教友之間和天主的愛，「聖堂係一個好安全嘅地方，俾大家去講自己嘅情緒，讓我明白到教會永遠係你最大嘅後盾，無論你去到邊，有屋住定冇屋住，你返到嚟聖堂，天主真係乜都會畀你」。

Ada 指，自己與家人的性格樂天，一家人開始走出傷痛，「爸爸雖然比較理性，但佢都話感覺到身邊周圍都有天使，由搵住屋、去到申請好多唔同資金，有啲人又會不停問你『食唔食嘢呀！』周圍都係天使，呢啲全部都係好感動嘅事」。因此，她目前非常感恩，「雖然呢件事係好不幸，突如其來可以冇曬所有嘢，天主到底想我哋明白啲乜嘢呢？係愛、係人情味」。不少教友在聽分享時感動落淚，場面感人。

宏福苑居民 Ada 得知自己認識的街坊都平安無事，表示是非常大的恩賜

神父寄語珍惜眼前人 莫因善小而不為

主禮神父麥英健，在分享時亦一度哽咽。他居住大埔40年，宏福苑與他的居所只有一街之隔，事發時他不在家，卻非常擔心在家母親的安危，「內心嘅忐忑，唔係筆墨所能夠形容，尤其住喺宏福苑嘅居民，冇咗屋企，甚至有啲經歷冇咗至親、工人姐姐，心情肯定更加沈重」。

神父麥英健寄語珍惜眼前人

麥指，在事件中他收到各方好友的短訊表示關懷，部分可能是已移民、久未見面的朋友，「但此時此刻佢記得我，表達佢嘅關懷，呢份正係我哋嘅價值，彼此關懷」。他寄語教友珍惜眼前人，莫因善小而不為，又指災難後大批港人自發做義工、捐物資，「耶穌見人患病、見人受苦，都冇怕麻煩冇怕付出，（港人）同主耶穌一樣，對人動咗慈心，即使火災無情，人間有愛」。

中學生摺玫瑰花、紙鶴送祝福

為受影響居民送上祝福的，還有一班喇沙書院天主教同學會學生。他們手持盛滿七彩紙玫瑰的藤籃，向教友派花以表心意，中六生 Yaron 是其中一員。他指，災難令社會各界充滿負能量，「我哋都好痛心呢一件事，作為學生都想出一分力，幫嚇大埔社區」。

一班中學生摺玫瑰花、紙鶴送祝福

另一位中六同學 Jasper 指，在校內自發發起摺紙活動後，有逾50個不同班級的同學都前來幫忙，4日已完成900朵紙玫瑰花和150隻紙鶴，「大家甚至犧牲自己上堂、課餘時間嚟貢獻呢一個活動，每晚大家留到七點幾八點就喺度摺花，有老師都自己畀錢買咗一堆紙畀我哋摺，感謝所有同學、老師同家長」。他在派花期間亦會聆聽市民的感受，感到非常痛心，「所以大家都想盡一分力去幫到啲災民，就算只係心靈上嘅幫助都好」。

他們隨後亦會到廣福獻花區，以及所有參與救災的餐廳和商店派發紙花和紙鶴，「去感謝佢哋，我哋亦會繼續支持佢哋嘅行動」。

大埔街坊陳先生認為要找出意外原因

大埔街坊：根本上好多問題

大埔街坊陳先生在彌撒中擔任義工，亦有在留言板寫上心聲，願亡者安息，傷者早日康復，受影響家庭早日走出傷痛，「當然發生咁嘅事情好唔開心，我都知道係好難接受好多人都，自己可以做嘅都係為佢哋祈禱，盡一點力」。他身邊亦有朋友受事故影響，部分亦暫時找到棲身地，「我覺得暫時支援都算做得幾好，好多方面都叫做可以即刻幫到，無論係政府定係其他機構」。

不過，陳認為政府必須先處理災民的安置，亦需留意他們所需的金錢或物資補貼，「但長遠嘅一定係搵出（意外）原因，根本上好多問題，令到喺裝修嘅時候會發生（意外），唔係個別事例嚟，呢類維修係好多 loopholes（漏洞)，唔可以話政府推咗俾業主或者立案法團，由佢哋去manage（管理），咁樣係好唔妥善㗎」，必須仔細調查，以免意外再次發生。

教友黎女士從黃大仙前來參與彌撒。她有朋友的母親受事故影響，家中外傭有同工亦罹難，因此特意前來為她們祈禱，「我為佢哋悲慟，我自己睇到都唔開心，祈求天父讓死者早日進入天國，為傷者祈求早日醫治，政府早日提供一個system（系統）幫助佢哋」。

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

