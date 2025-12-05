宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火｜女法醫人類學家堅信考古式搜索鑑證 微細中可尋希望｜冼麗婷｜Yahoo
編按：
大埔宏福苑五級火至今造成 159 人死亡，其中 19 具遺體身份未被確認，另外有 31 人失去聯絡。災難遇害者的搜索、鑑證工作艱巨而漫長，曾參與 2017 年英國格蘭菲爾塔（Grenfell Tower）通天大火鑑定工作的香港法醫人類學家李衍蒨（Winsome）接受訪問，談及尋找火災失聯人士的方向及希望。
李衍蒨曾獲香港紅十字會 2021 年香港人道年獎。她 2014 年開始以法醫人類學家的身分，到訪曾經發生戰亂或自然災害的地區，包括東帝汶、波蘭、塞浦路斯、索馬里蘭等，協助處理及鑑定無人認領或埋在亂葬崗中的骸骨。面對困難和壓力，找不到任何線索之時，也曾懷疑自己經驗不足，不夠細心，最終卻憑一件細小物件找到新進展。為逝世者尋回身分，也是尋回尊嚴，讓他們得到妥善安葬，令家屬安慰，這是她繼續堅守法醫人類學工作的原因。「人道精神就是不計較對方的身份，義無反顧去維護人的價值與尊嚴。」
特約記者：冼麗婷
具國際經驗的香港法醫人類學家（forensic anthropologists）李衍蒨說，搜索災難受害者骸骨，鑑證身份，本身就是一種人道精神。她曾參與包括英國 Grenfell Tower 通天大火、飛機失事及戰爭災難後的骸骨身份鑑證，對於尋找宏福苑五級火中仍然失聯的 31 位居民下落是否仍有一線希望？她認為，如果他們已經被大火吞噬，即使化成骨塊或牙齒，仍有機會以考古式深層搜索方法被找到，然後再鑑定身份。
「我也知道考古是很慢的，但在這個情況下，考古方式其實是最有系統和最有效， 因為它可以一層一層的看 ，當然我明白英國 Grenfell Tower 是一棟樓，這裡是很多棟樓，所需時間更長，但是，我們可能要拿一個平衡，究竟怎樣可以很快搜索這麼多個單位，快得來又仔細。其實我覺得他們今次 timing 控制得好好，但在裡面怎樣做我真的不知道。」
李衍蒨任法醫人類學家 11 年，在香港是罕有的工作。她在美國俄勒岡大學修讀哲學學士後，分別在香港中文大學修讀人類學碩士及在英國修讀法證學及鑑證科學碩士（主修人類學）。她說，2017 年 6 月英國 Grenfell Tower 通天大火，燃燒三十多小時，災後最少封鎖了現場超過半年，深入搜索證據及物品。當年約十二月，李衍蒨特地從香港飛往英國，在該災場協助處理搜索出來的相關東西，也有參與該鑑證工作。
參看美國 911 事件及英國 Grenfell Tower 大火，對找不到下落的失聯人士，法醫人類學家何時才會放棄、死心？李衍蒨說：「如果說英國 Grenfell Tower 大火和美國 911 事件的案例，這麼多年過後，他們都有不停再做一些鑑定，沒有停過。以美國為例，每一年在紀念日前前後後，都會有好多新的新聞說找到新的（內容）。他們方法很多時是用 DNA（鑑定），為什麼要這麼長時間，是因為那大廈側邊很多民居，爆炸時，很多遺體都彈了在側邊食肆或天台位置，要 recover（搜回）的時候比較難，要鑑定都需要一段很長的時間，尤其他們在最開初時，沒有全國相關資料庫， 所以用了很長時間去建立這系統，故此一開始就減慢了鑑證的速度
至於英國我也有親身去做過，也用了很多時間去做鑑定，其中一個很重要的原因，是因為那幢樓當時有很多人出現，尤其下面是辦公室，也是早上時間，所以導致要知道哪些人在裡面也有困難，但他們都沒有放棄，做了一年兩年的鑑定工作 。整個過程，他們也用所有鑑定方法，也沒有停止，即使他們還未找到所有（證物），即使說搜索期要結束了，但他們仍然繼續鑑證室工作，而兩事件都用了很多骨頭和牙齒去做鑑定。」
如果大火中仍留下遺骸，包括牙齒及骨塊，現在是不是還有機會可以慢慢仔細地找到，從而有機會鑑證身份？她回應：「我覺得是有機會的 。」
她從好的方向想，就是不排除有人走了出來，未能聯絡或找到家人，「另外，如果假設 30 多個人全部都是罹難，直接被大火吞噬燒死，我們就想，會不會可以仔細一些去搜索，因為，有時候接觸了火的那些遺體，那個樣子是未必那麼容易認得到的，可能驟眼看並不容易認得出來，可能要好仔細，才會看得出那裡有人的部分。」
「不認得出來的意思是燒至不知道那是遺體？」記者問。
「如果它（遺體）大火直接燒，有機會整個碳化了，有機會是『認唔係好到』，如果它側邊有其他東西，如 Madam 在記者會說過，燒到黏住一些東西，我們是不知道他（罹難者）在怎樣的姿勢下（尋找）安全，如果他附近有其他東西或是很高溫的，因此黏連其他東西，我就不知道了，所以要再仔細，要花很多時間去研究和理解。」另外一個可能性，就是失聯者是被找到的，但同一時間（遺體）樣子不能認出來，「而他們被找到的地方是一些公共區域，例如是那層樓的大堂或者是天台或者後樓梯，沒有辦法知道他們來自哪一戶，究竟上面那層、下面那層，還是走了下來呢？其實這就是最難的挑戰。我相信不多不少有人在這情況下喪生，也因如此不能容易從單位去連結遺骸身份，令鑑證更困難，也可能是部份失聯人士。」
目前，仍有十九具遺體未能辨認出身份。李衍蒨說，DNA 身份鑑定工作所需時間，各有不同，可能以月以年計。
「今次大火的溫度，以你的判斷，是不是有機會把人體燒成灰？」
「唔會囉。」
「為什麼？」
「其實，用剛才我說的火葬場溫度去想，火葬已經是（大約）一千度，一千度燒那個骸骨只不過變了碳化或者白化了，但它會不會完全粉碎變灰？不會，就像剛才我這樣說，它是會碎，它會好碎好碎好碎。」
「裡面有沒有 DNA 的？」
「就是好像我一開始所提及，你可以試抽，但是未必有，因為 DNA 在 50、60 度它應該會變形，它是蛋白質，會 denature（改變性質）了，所以你可以試抽（DNA），但（找到）的可能性不高，也因此，我們經常不停說要找到牙齒，因為牙齒保存得比較好一點。」
她不敢肯定今次火場真實溫度，「每一個燒的方法和不同火場都有不同類型的火，這個火災最後是多少度我真的不是很清楚，但是我覺得，如果你火化一千度那麼高都不會變灰，理論上，就算是同等，或者是 under，就已經知道，他（遺骸）一定是不會去到那個程度，它不會比火化的樣子差。」有報導指正常家居火災溫度約為 600 至 700 度。
李衍蒨事後再補充：「從學術研究了解，骨只會變成碎塊（fragments），只係幾碎嘅問題。」
