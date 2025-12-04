宏福苑五級火｜宏志閣內部環境曝光 大量發泡膠封窗 冷氣機口被黏密不透風｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火揭露維修監管出現嚴重問題，其中警方在未受波及的宏志閣發現每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，不排除是導致火勢迅速蔓延的原因。昨日（3日）宏志閣居民返回居所取回重要物品，有居民向《Yahoo 新聞》提供照片，顯示大廈多處窗戶被貼上發泡膠板，有冷氣機的安裝口被封，更在四邊塗上玻璃膠，密不透風。

居民黃小姐昨日到寓所收拾物品，並且向《Yahoo 新聞》提供多張內部環境照片，顯示單位窗戶被貼上發泡膠板，外面棚架亦有綠色圍網包圍。從居民照片可見，這些發泡膠板阻隔了維修產生的砂石，發泡膠板有一定厚度，除了單位窗戶，亦可見於大廈後樓梯窗口。此外，後樓梯亦有雜物，阻礙逃生路線。

宏志閣單位窗戶被貼上發泡膠板，外面棚架亦有綠色圍網包圍。（居民提供照片）

發泡膠板有一定厚度。（居民提供照片）

從單位望出窗戶可見棚架上有雜物。（居民提供照片）

居民單位內的窗戶被發泡膠板封起。（居民提供照片）

居民家中冷氣機因維修工程被拆除，該安裝口被發泡膠板蓋上，四邊有玻璃膠固定。（居民提供照片）

大廈後樓梯窗口被貼上發泡膠板。（居民提供照片）

大廈後樓梯有雜物。（居民提供照片）

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

