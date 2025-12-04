宏福苑五級火｜宏志閣居民稱屋內完好 長者稱「聽天由命」冀就近安置方便覆診｜Yahoo

有住戶搬走部分大型物品和衣物

今早繼續有宏志閣居民到場，有人帶同行李箱

有居民搬走洗衣機、雪櫃、床褥等

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑11月26日發生五級火，增至159死，仍有 31 人失聯。火災中唯一沒被波及的宏志閣，居民昨日起一連兩日獲安排返回居所取物品。今（4 日）早繼續有零星街坊帶同行李箱到場，有義載的士待命，有人上樓搬走雪櫃、吸塵機及大量衣物等。

街坊指內部仍有水電

居民梁小姐表示「拎住暫住用嘅嘢先」，被問到宏志閣內部情況，她指「水、電都有，電梯都有嘅、地下係濕嘅，（家中）係完整無缺嘅」，並稱「多謝保佑」。

梁小姐表示家中完整無缺

長者盼返回宏志閣居住

曾小姐與家中長者一同到場，她表示家人希望將來能返回宏志閣居住，「始終住咗咁多年，點都覺得呢度係佢哋嘅屋企」。她指，雪櫃內食物已腐壞，被問到有否了解棚網事宜，她表示無留意，「我淨係掛住上去執嘢」。

曾小姐表示家人希望返回宏志閣居住

張婆婆憶述靠女婿的妹妹通知火災

本身在宏志閣與外籍女傭同住的張婆婆，今日帶同女兒到場執拾個人物品，張婆婆表示最想取回證件，「都係身份證呀，passport嗰啲，因為（逃生時）驚走唔切所以無攞」，又指家中沒有太多貴重物品希望取回。

回想火災當日，張婆婆憶述「燒到嚟都唔知，又無火燭車響，咩都無」，她靠女婿的妹妹通知，遂叫工人落樓查看，工人最初回報「婆婆唔驚呀，燒係燒喺對面」，但張婆婆就認為「對面好快（蔓延）㗎！唔好喇落樓喇」，終從四樓緩慢步行下樓，最終成功逃離，「我唔敢搭𨋢呀！有咩困𨋢咪仲衰。」

張婆婆當日靠女婿的妹妹通知火災

張婆婆現時暫居於海洋公園酒店，直至尋得安置居所為止。她不良於行，現階段的暫住選項部份沒有升降機，故仍等待其他地方安置，由於她有不少醫療項目如覆診等需在大埔區內進行，希望最終的安置點較近大埔區，「我唔知佢而家畀邊度我呀，如果畀得遠，叫我搭車返嚟覆診你話點算」。不過張婆婆亦嘆「都係由得佢聽天由命，睇下點囉都無辦法」。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

