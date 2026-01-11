跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
宏福苑五級火｜宏志閣業主領補助聲明修訂 寫明解封回家無需還款 保留刑事檢控字眼｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】民政及青年事務局上月宣佈向宏福苑業主提供每年 15 萬元租金補助。就未被大火波及的宏志閣，有關業主須簽署聲明，承諾在領取補助期間不會遷回住所居住或將單位出租，否則或遭檢控。有業主近日獲一戶一社工提供經修訂的聲明，寫明若宏志閣在業主領取租金補助期間解封，業主有權但不一定要搬回單位，亦不需交回已領取的補助，但不會獲發下一期補助。聲明有關違者或刑事檢控的內容則保留。
僅宏志閣業主須簽聲明 局方：防濫用
宏福苑五級火導致逾千住戶無家可歸，當中宏志閣未被大火波及，部份業主希望盡快回家收拾甚至居住，不再流離失所。宏志閣至今未有解封時間表，《Yahoo新聞》上月報道，民青局要求宏志閣業主簽署聲明，承諾在領取補助期間不會回住所居住或將單位出租，當中內容令居民擔心簽署等於放棄解封後回家的機會。局方事後在社交媒體解釋，指聲明僅為防止有人濫用補助，若之後大廈解封，宏志閣業主即使正接受補助，仍可選擇搬回單位。
領取補助期間解封回家 不需交還補助
有宏志閣業主近日獲一戶一社工派發經修訂後的聲明書，文件新增一段文字，指聲明目的僅為防止租金補助被濫用，「這聲明絕對不會影響宏志閣業主對於他們單位的權益」。聲明又寫明若宏志閣在業主領取租金補助期間解封，業主有權但不一定要選擇搬回所擁有的單位。假如業主選擇搬回宏志閣，則不會要求交回已領取的補助，但也不會獲發下一期補助。就有關刑責的內容，新舊聲明字眼相同：「本人明白這聲明的內容，及若本人明知所作陳述為虛假或不相信其為真實者。本人有遭檢控刑事罪行之虞」。
父母暫住大埔單位月租1.6萬 「都需要呢筆資助」
早前曾受訪的宏志閣業主女兒 Fion 表示，父母雖未收到社工通知，但她已在居民群組看過新聲明，認為局方今次寫得較清楚，「簽咗感覺都安全」。其父母早前遷入過渡性房屋啟福居暫住，在民青局宣佈提供租金補助後，已在大埔覓得租盤，因此相信父母都會簽署聲明，「始終都租咗地方，都需要呢筆資助」。她透露有關單位月租 1.6 萬元，即使有租金補助仍要每月自費數千元，不過為了父母能在大埔有乾淨舒適的地方暫住，自費不是問題，唯獨擔心一旦解封要提早終止租約，「如果租約期內宏志解封可以上樓，其實都擔心租樓嗰邊一年生約、一年死約，唔知點處理」。
「畀一兩星期我哋返去好好道別」
至於長遠安置，Fion 始終希望能夠原址重建，因此與父母早前都有加入居民聯署，向特首李家超、財政司司長陳茂波和副司長黃偉綸表明心願。「就算真係八幢一齊重建，希望都可以畀一兩星期我哋返去，執嘢又好，好好同呢個屋企道別。」
政府：確保安全會研讓業主再上樓
宏志閣是宏福苑五級火中唯一未被大火波及的樓宇。應急住宿安排工作組組長兼財政司副司長黃偉綸及房屋局局長何永賢上月於電台節目表示，宏志閣在救火期間受射水影響，要檢查大樓的水、電和電梯，確保環境安全後，會盡快讓居民回家。大埔警區指揮官江永祥上周二（6日）在大埔區議會會議上表示，拆棚工程仍在進行，較為危險，警方會與政府部門溝通檢討，持續跟進工程及調查進度，加速協調相關事宜，研究是否可安排宏志閣居民再次上樓取所需物品。
