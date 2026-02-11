宏福苑五級火｜宏志閣結構完好難強行收樓 《明報》引述政府消息：私樓價收購不符善用公帑｜Yahoo

宏福苑五級火有 168 人喪生，火災事發逾兩個月，災民的長遠住宿方案繼續成為焦點。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火事發逾兩個月，災民的長遠住宿方案繼續成為焦點。行政長官李家超昨（10日）指，有相當高的比例業主表示會考慮接受政府向他們收購業權，也有業主表示要考慮實質的收購價。《明報》專欄「聞風筆動」引述消息稱，宏志閣沒有受大火波及，政府對於是否一併收購宏志閣，至今未有定案。文章指，宏志閣結構完好，沒有安全問題，即使只有小部分居民拒絕遷出，政府都沒有法律理據強行收樓；如果由巿建局出手，以同區 7 年私人樓齡的價格收購，政府內部認為並不合乎善用公帑原則。

宏志閣大比例居民考慮接受收購業權

《明報》專欄「聞風筆動」今日（11日）提到政府擬收購宏福苑業權，但沒受大火影響的宏志閣被視為「燙手山芋」，政府仍未決定是否一併收購。內文引述官員消息稱，從政府的角度，一併收購並拆卸宏志閣，對居民是最好的選擇。該官府中人分析，即使保留宏志閣，但樓宇身處災區之中，樓宇價值已大打折扣，日後管理亦會出現種種問題，而將宏志閣與其他 7 座樓宇的地契、業權、公共保險等，亦有許多技術困難。文章並稱，政府收集的意見顯示，宏志閣居民與其他 7 座居民的意願相若，相當大比例居民都表示會考慮接受政府收購業權。

不過，內文形容政府在是否收購宏志閣一事上面對兩難。宏志閣結構完好，沒有安全問題，即使只有小部分居民拒絕遷出，政府都沒有法律理據強行收樓。文章指「唯一是由市建局出手」，但如果以同區 7 年私人樓齡的價格收購，政府內部認為並不合乎善用公帑原則。

援助基金餘不足收購業權

文章亦提到，由於宏福苑援助基金的餘額不足以收購業權，最終要動用公帑，估計這會成為下一階段的爭議。上月中政府透露，援助基金截總額達 43 億元，政府已推出 11 項緊急援助計劃，各項計劃的總承擔額達 12 億元。財政司副司長黃偉綸早前表示，如果由政府收購宏福苑所有業權，估算涉及金額約 60 億元，預計需要公帑支援。