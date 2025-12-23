宏福苑五級火｜宏業被捕董事侯華健災後首度開腔 稱壓力大：燒到好得人驚，每晚瞓唔到覺｜Yahoo

侯華健戴口罩現身屯門怡樂花園的管委會會議，並發言回應宏福苑火災。（SAMi LIVE HK YouTube 截圖）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成最少 161 人死亡，屋苑大維修承建商宏業建築工程有限公司董事侯華健和另外兩人在起火後翌日成為首批被捕人士，涉嫌誤殺。宏業同樣是屯門怡樂花園大維修的承建商，屋苑昨晚召開管理委員會會議，侯華健在被捕後首度現身開腔並回應火災，指他和公司上下在災後都「好大壓力」，又指今次大火「燒到好得人驚，我每晚瞓覺都瞓唔到。」

在大火之後，怡樂花園大維修的工程顧問遠東建築師樓有限公司隨即要求宏業停工，至於管委會在昨晚的會議，須跟進屋苑與宏業簽訂「履約保證書」正本不知所終的問題，而當中保證金涉及 700 萬元。另外，遠東在大約一星期前得知怡樂花園的棚架目前並不安全，需要處理。

稱被捕後文件遭取走 無法向怡樂花園提供資料

侯華健發言時指，「我諗大家都知道大埔嘅事件都係一個災難，當然我哋作為承建商亦都好不幸。影響到大家嘅建造工程，我深感抱歉。」對於怡樂花園的問題，他表示相信大家都會知道公司的各項文件都因為宏福苑案件而被執法部門取走，「所以我想提供嘅時候，都提供唔到咁多。」至於棚架的安全問題，他表示可以協助找合資格人士跟進，「邊度唔得可以執返。」

「我都總要面對」

停頓數秒後，侯華健再拿起咪高峰，表示要「講多少少」。他透露，大火發生至今差不多一個月，「（公司）伙記心情都已經回復返好多，包括我在內。」他明言之前心情「都好忐忑，叫做都好大壓力，但我都總要面對。」侯形容今次事件是不幸，「我哋同同事都好艱難，對呢件事都非常難過；做咗年幾接近完工，最後起火搞出咁大件事，當然希望警方盡快有一個調查結果，因為依家乜都唔知」，不清楚起火原因，「（今次火災）都有一個好大嘅災難性，燒到好得人驚，我每晚瞓覺都瞓唔到。」

從直播片段所見，有記者在會後追訪侯華健，當被問到棚網不合規問題時，侯華健就表示不便受訪。