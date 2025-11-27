宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片

廣福社區會堂最初被用作庇護中心，今日則供親屬辨認遺體照片。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。

部份照片貼單位號碼

有陪伴親友認屍的街坊向《Yahoo新聞》透露，當局為每具遺體拍攝照片，分為男、女兩批照片，各有三十至四十具遺體照片。部份照片貼有死者被發現的單位號碼，部份則未有寫明，估計該些死者被發現時不在單位內。該街坊翻閱相片後未見親屬遺體，但見到隔壁鄰居的照片。

有女嬰與祖母同失蹤 家屬覓遍醫院無果

據悉，部分宏福苑居民昨夜凌晨開始收到警方電話，指消防即將進入其單位，向住戶確認單位內是否有失蹤家屬和未獲救寵物。不過部份人多次致電警方支援熱線，至翌日早上仍未收到回電。其中在最先起火的宏昌閣，有女嬰與祖母失蹤，在宏泰閣亦有 5 歲女童與外傭下落不明，眾多家屬奔走醫院與現場，仍未找到多名失蹤者。