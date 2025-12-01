宏福苑五級火｜家屬分批路祭 救護員重返現場獻花 市民致哀痛哭：我接受唔到｜Yahoo

道士主持儀式。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火死亡人數增至 151 人，當局今日（12月1日）安排部份罹難者家屬分批到場路祭；屋苑的另一邊，大批市民持續前往封鎖線外獻花，涼亭貼滿市民寫的悼念紙條，有人留下玩具、毛公仔、零食、畫作等致意悼念。不少默站市民雙眼通紅，淚流滿面，有人失聲哭喊「我接受唔到」。

罹難者家屬今午回到宏福苑路祭。

大火發生後第六日，警方今日下午近二時開始，安排家屬到近宏志閣的元州仔里路祭。儀式由道士主持，祭壇擺放罹難者照片及祭品，家屬神情哀傷，情緒激動。

今早被清理過的涼亭再度貼滿留言。

從早上開始，持續有大批市民到廣福休憩處獻花留言。

留言紙條旁出現不少玩具和零食。

有學生獻上畫作悼念。

部份花束和留言區清晨被清理

繼昨日大批市民到場獻花，今日繼續有大批穿素服的市民至災場悼念，現場花束和祭品鋪滿空地。早前有宗教人士在網上呼籲可獻水予火災罹難人士，今日悼念現場也包括數十支打開樽蓋的清水。據知，警方清晨曾整理獻花及留言區。民安隊成員則在現場協助將花束移往草地。

鮮花堆滿空地。

市民默站悼念。

參與救援的救護員 Jeffrey （右）重返現場獻花。

救護員重返獻花 抒救援情緒

早前於災場執勤的救護員 Jeffrey 陪同朋友重返現場獻花，他透露救援期間要維持專業精神，壓抑情緒以保持清晰頭腦，「唔可以被影響到，只能夠放工嘅時候過嚟，釋放自己情緒」。他形容宏福苑「係我生活嘅一部份」，以往不時應召上樓協助病人和長者，一想到是曾經認識的居民受災便感到難過。「明明可以避免嘅災禍，但因為人為因素無避免到，死傷者冇必要承受，大家先特別哀傷。」他相信以後每當經過宏福苑，情緒都會受牽動，「大家都要一段時間先可以釋懷振作」。

民安隊協助清理獻花區。

除了前來悼念的市民，亦有市民自發留在獻花處，向哭泣的市民派發紙巾，並提供紙筆讓市民留言。此外，宏福苑對出大埔公路元洲仔段因火災封閉多日，目前由吐露港公路往大埔方向行車線已解封。