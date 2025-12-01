大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
宏福苑五級火｜家屬分批路祭 救護員重返現場獻花 市民致哀痛哭：我接受唔到｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火死亡人數增至 151 人，當局今日（12月1日）安排部份罹難者家屬分批到場路祭；屋苑的另一邊，大批市民持續前往封鎖線外獻花，涼亭貼滿市民寫的悼念紙條，有人留下玩具、毛公仔、零食、畫作等致意悼念。不少默站市民雙眼通紅，淚流滿面，有人失聲哭喊「我接受唔到」。
大火發生後第六日，警方今日下午近二時開始，安排家屬到近宏志閣的元州仔里路祭。儀式由道士主持，祭壇擺放罹難者照片及祭品，家屬神情哀傷，情緒激動。
部份花束和留言區清晨被清理
繼昨日大批市民到場獻花，今日繼續有大批穿素服的市民至災場悼念，現場花束和祭品鋪滿空地。早前有宗教人士在網上呼籲可獻水予火災罹難人士，今日悼念現場也包括數十支打開樽蓋的清水。據知，警方清晨曾整理獻花及留言區。民安隊成員則在現場協助將花束移往草地。
救護員重返獻花 抒救援情緒
早前於災場執勤的救護員 Jeffrey 陪同朋友重返現場獻花，他透露救援期間要維持專業精神，壓抑情緒以保持清晰頭腦，「唔可以被影響到，只能夠放工嘅時候過嚟，釋放自己情緒」。他形容宏福苑「係我生活嘅一部份」，以往不時應召上樓協助病人和長者，一想到是曾經認識的居民受災便感到難過。「明明可以避免嘅災禍，但因為人為因素無避免到，死傷者冇必要承受，大家先特別哀傷。」他相信以後每當經過宏福苑，情緒都會受牽動，「大家都要一段時間先可以釋懷振作」。
除了前來悼念的市民，亦有市民自發留在獻花處，向哭泣的市民派發紙巾，並提供紙筆讓市民留言。此外，宏福苑對出大埔公路元洲仔段因火災封閉多日，目前由吐露港公路往大埔方向行車線已解封。
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜衛蘭與妹妹低調現身哀悼 默站獻花留言
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，多戶居民無家可歸。對於災情，各界紛紛出錢出力伸出援手，全港齊心與愛影響人士度過難關。除了伸出緩手，連日不斷有市民帶同花束到現場為死難者默哀，以及於涼亭留言悼念，當中包括衛蘭及妹妹衛詩。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Lim ALim@大埔 TAI POMedical Inspire 醫．思維 ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今造成 146 死 79 傷，宏福苑的大維修工程風波再獲社會關注。屋苑大維修由上屆業主立案法團通過，曾於該屆擔任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在災後成為眾矢之的；黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，表示經過深思熟慮後，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署立案調查現屆法團有否貪污。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
屯門怡樂花園單位起火冒煙 約百人疏散 與宏福苑大維修承建商同為宏業 早前停工待交棚網報告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門怡樂花園今日（1 日）早上有單位冒煙，約有 50 至 100 名居民需要疏散，事件中無人受傷。事發在早上 6 時許，屋苑第 1 座有住戶報案指單位冒出濃煙，消防接報後派出了一條喉和一隊煙帽隊到場戒備。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜周守仁指3名教友離世 稱檢討問題同時勿激發仇恨
大埔宏福苑五級大火，教宗良十四世發出唁電，為受災的香港市民及死難者祈禱。香港教區主教周守仁樞機和甘寶維副主教，周日(30日)到大埔聖母無玷之心堂主持彌撒，向教友及當區居民表示慰問。周守仁透露，已知有3名堂區教友在大火中離世，目前仍有教友行蹤不明。am730 ・ 6 小時前
宏福苑五級火︱勞工處指有 5 名工程承建商工人遇難 工權會提供協助籲家屬聯絡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火導致多人傷亡，受波及的除了屋苑居民外，亦有正在現場工作的承建商工人。勞工處今日（1 日）表示，根據初步調查，至今共有 5 名工程承建商工人遇難，死者為 3 男 2 女。處方對事故中有承建商工人身故感到難過，並對死者家屬致以深切慰問。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
宏福苑五級火︳謝安琪舊同學好街坊疑罹難 目睹舊居焚毀「我的心痛是無法言喻的沉重」
喺大埔成長嘅謝安琪原來曾經喺宏福苑生活過一段日子，Kay喺IG發文表達感受，「宏福苑是我成長的家園，從童年到成為歌手，直至出嫁之前。這裏，裝載著我整個青春」。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
宏福苑大火｜《愛·回家》「池美麗」鍾凱琪通宵做義工12小時步行3萬步：忙碌但有意義的晚上
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「池美麗」嘅鍾凱琪亦有到場做義工，並喺社交網站分享經歷及感受。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
陳百祥北上踢波踢中對手重要部位 再同球證嘈交比賽 就事件傳要提早完賽
陳百祥近年同王晶組成「精裝明星足球隊」，不時北上作賽；身為大佬，陳百祥多次被指「球場惹火」，去年作賽時更被指直接將對手準備射12碼嘅波帶到中圈，難怪有網民笑指「球品好好」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
鄧紫棋心繫大埔宏福苑災民捐款2百萬 演唱會情緒崩潰：希望能夠帶給大家力量
大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，全球關注事件。多個慈善團體啟動支援工作，設立募款平台，協助受影響之居民渡過難關。演藝圈唔少藝人伸出援手捐款；其中，鄧紫棋（G.E.M.）分別捐款港幣100萬元予仁濟醫院和東華三院，合共港幣200萬，善心滿滿。前晚（29日），鄧紫棋喺南寧舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，開場時因大埔宏福苑災情而變得格外沉重，一上台便情緒崩潰，淚水奪眶而出，哽咽對台下數萬歌迷坦誠道：「我沒想到我今天的情緒來得這麼快。」續表示問到大家「這兩年過得好不好」時，突然想起香港嘅慘劇，內心湧起無盡悲傷：「這幾天……對於香港，是一個非常難過的日子。我不知道大家有多少人留意到新聞。」Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
宏福苑五級火︱張炳良倡設獨立調查委員會 還受害者公道、協助社會「解結」 湯家驊：死因研訊較快︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火釀成嚴重傷亡，無數家庭痛失親人及家園，全港陷入哀傷，各界要求徹查事故成因及責任。前運輸及房屋局局長、現任教育大學公共行政學講座教授張炳良表示，成立具「類司法」功能的法定獨立調查委員會，是合適及值得考慮的做法，但並非唯一選項，強調政府選擇何種調查機制沒有既定公式。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
劉嘉玲「再選一次也不生小孩」！葉童、劉曉慶都堅持不育 老年獨立觀點掀熱議
實境節目《一路繁花2》最新一集引發討論，劉嘉玲、葉童、劉曉慶三位影后公開表態「選擇不生孩子」，與何賽飛、寧靜的育兒觀形成鮮明對照，五人關於生育自由的觀點碰撞，也反映出當代女性面對的現實與選擇。姊妹淘 ・ 3 小時前
香港男大生關靖豐籲徹查大火案被拘 據報已獲釋離開警署
（法新社香港1日電） 香港大型集合住宅社區「宏福苑」發生大火，迄今至少導致146人死亡。香港新界大埔大型集合住宅社區「宏福苑」上月26日下午發生大火，迄今至少已有146人喪生，為香港近80年來最慘重火災，社群掀起對香港當局的痛批聲浪，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。法新社 ・ 5 小時前
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜發災難財！自稱災民尋死求借錢 獲逾 40 萬瀏覽關注 記者聯絡多位捐款者查證踢爆大話｜Yahoo
大埔宏福苑五級火發生後，不少市民表示少了接收詐騙電話。事實上騙財陷阱並沒有消失。香港人熱心援助災民，單是政府基金已收 9 億元捐款，不過近日有自稱災民或家屬發文，配以電子帳戶 QR Code 叫人捐錢，成為騙徒新手法。《Yahoo 新聞》在 Threads 收到大量網民舉報，指一則自稱災民要求借錢的帖文非常可疑。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
大埔宏福苑五級火︱救恩書院學生罹難取消考試 大埔浸信會公立學校暫遷教大上課
大埔宏福苑火災至今造成146死，多人仍然失蹤。位於大埔富善邨的救恩書院，有學生不幸離世，校方啟動危機處理機制，宣布取消今明兩天（1日及2日）各級的考試，改為特別上課日，以情緒支援學生為首要任務。 救恩書院校長溫結冰指，該校有學生於火災中不幸離世，全校師生深感難過悲痛，校方已即時啟動危機處理機制，校⻑、副校⻑、輔導am730 ・ 10 小時前