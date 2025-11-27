宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo

廣福社區會堂最初被用作庇護中心，周四則供親屬辨認遺體照片。

【11 月 28 日更新報道】

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬周四（27 日）早上收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。

有家屬離開時激動落淚，需要親友攙扶。

部份照片貼單位號碼

有陪伴親友認屍的街坊向《Yahoo新聞》透露，當局為每具遺體拍攝照片，分為男、女兩批照片，各有三十至四十具遺體照片。部份照片貼有死者被發現的單位號碼，部份則未有寫明，估計該些死者被發現時不在單位內。該街坊翻閱相片後未見親屬遺體，但見到隔壁鄰居的照片。

紅十字會：在場給予家屬充足心理建設

香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵周五（28 日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，紅十字會在今次事故有在警方、社署等部門協調認屍工作。災民未觀看照片前，在場同事會向災民給予充足的提示，提醒他們在觀看照片時，家人從相片中呈現的樣貌，膚色，狀況可能會跟本身想像相當不一樣，觀看前需要有充分的心理準備。張依勵又建議，家屬應該只安排已經準備好的家人觀看遺體照片，進一步減輕對各位家屬的創傷。

張依勵又說，經過警方人員安排，已經盡量減少家人觀看遺體照片的數量，亦會盡量讓每個家庭都保有私隱，不同家庭之間提供足夠間隔和空間處理。如果家屬觀看遺體照片後有不同情緒，紅十字會的同事會主動支援和陪伴。張依勵並再次提醒，如果市民閱讀太多火災相關資訊，可以暫時迴避，毋須完全緊貼。

約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷。

有女嬰與祖母同失蹤 家屬覓遍醫院無果

據悉，部分宏福苑居民周四凌晨開始收到警方電話，指消防即將進入其單位，向住戶確認單位內是否有失蹤家屬和未獲救寵物。不過部份人多次致電警方支援熱線，至周四早上仍未收到回電。其中在最先起火的宏昌閣，有女嬰與祖母失蹤，在宏泰閣亦有 5 歲女童與外傭下落不明，眾多家屬奔走醫院與現場，仍未找到多名失蹤者。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

