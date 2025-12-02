宏福苑五級火｜居民急尋愛貓 疑逃出火場 搜索單位未發現遺骸｜Yahoo

宏福苑一帶有多張尋貓告示。

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火死傷枕藉，同時帶走數十隻寵物的生命。有多位居民收到通知，搜索隊在單位內不見失蹤貓貓遺骸，因此懷疑愛貓已逃出火場，連日在區內尋找。愛協表示，星期一(12月1日)沒有新救出寵物，但尚有寵物未被認領，呼籲寵主可與他們聯絡。

義工協助搜索失蹤貓

宏泰閣居民李小姐的愛貓「藍莓」大火期間曾被困屋內，心急如焚的她終等到大火撲滅，惟消防員上門搜索後，未有在單位內發現任何動物屍體。李小姐懷疑「藍莓」在火災期間逃出火場，尚有希望生還，連日在區內貼尋貓告示，通宵在附近搜索。她回覆《Yahoo 新聞》時指現階段不便透露太多，「唯一想多謝呢幾日幫過我嘅警察、消防、各路義工，同埋好多住大埔、唔係住喺大埔嘅香港人都一直幫我去搵」。

有宏福苑低層住戶懷疑寵物在火災期間逃出。

有人疑在火場外目擊失蹤貓咪

另外，宏仁閣亦分別有兩位居民指單位內貓貓懷疑逃出單位。其中一位低層單位居民在告示指，單位沒有被焚毁，但大門破了大洞，懷疑愛貓「豬仔」從此逃出。另一位居民則四處尋找兩隻愛貓「細佬仔」、「錫仔」，並收到消息指有人目擊其中一隻在附近出現，希望市民幫忙留意。

愛協將繼續駐守接收獲救動物及動物遺體。

愛護動物協會昨繼續在廣福邨廣禮樓候命，惟未有新動物被救出。愛協表示早前已接獲居民登記 339 隻失蹤動物，假如有寵物獲救將依資料通知寵主，惟目前尚有獲救動物和動物遺體未被認領，將會透過社交媒體尋找主人。