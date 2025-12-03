香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。
在《大公報》專頁昨午 2 時 38 分刊登文章之前，另一個 Facebook 專頁「屈穎妍話你知」已經率先在昨早 9 時 34 分刊登〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉全文，目前仍然保留原文；根據專頁介紹，「本專頁乃是由香港著名作家屈穎妍女士的粉絲所創立和管理，獲屈小姐所認受為唯一代表她的平台」。
原文：東張西望成功代表政府部門失敗
屈穎妍在原文首先指「民生無小事」，但說時容易做時難，否則無綫電視節目《東張西望》不會天天有題材；節目並非源自新聞部，但收視高企，她形容節目的成功「其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體的失敗與失效」，市民「報東張」是因為「投訴無門」，「民生無小事，但現實是，小事無人理，釀成大事，就欲理無從了。」
文章指宏福苑大維修問題曾被《東張西望》報道，而居民「那次『上東張』，就是居民投訴無門之後的最後選擇」，但她亦不認為一個娛樂節目可以撼動數億元的大維修大生意，又引述劉德華在電影《焚城》第一句對白：「人禍，有時比天災更可怕！」屈穎妍並說，「『由治及興』不是口號，是徹徹底底的改變，一個撼動官僚制度的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。」
指責政府盲信民主兼卸膊句子被刪
「追蹤黨媒」對照了文章被《大公報》修改 7 次的前後分別。其中，第五段談及節目成功是源於政府部門失敗失效的段落全段被刪；第十一段談及「政府長期大力推動業主自治，是盲目相信民主作用，也是自己卸膊的做法」全句被刪；第十二段形容市民「走投無路」，被改成「沒有辦法」。
至於在第十六段，屈穎妍指近年大家用錯方法為社會撕裂「療傷」，「不重民生小事，不整治官僚架構，只重歌舞昇平政治表忠」，結果現時要用「幾百條人命、幾千個家庭來交學費」，本段 139 字全部被刪。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
