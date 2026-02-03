宏福苑五級火｜市建局向1700名業主發放樓宇更新全額資助 合安協助送支票｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成 168 人死亡。民政及青年事務局今(3 日)公布，在發展局及民青局協調下，市建局改變發放「樓宇更新大行動2.0」做法，將以支票形式，直接向大埔宏福苑約1,700名合資格自住業主及長者自住業主發放100%資助，金額分別為4萬及5萬港元，宏福苑現時管理人合安將協助支票發放工作。

將直接向業主發放資助

市建局改變將資助發放予法團戶口，及在確定相關維修命令解除前只發放85%資助的一貫做法，改以支票形式直接向合資格業主發放「樓宇更新大行動2.0」100%資助。局方指，安排是要確保資助可以更便捷地發送給居民，而管理公司合安將協助這次支票發放的工作。

局方指，社署安排的「一戶一社工」會協助聯絡合資格業主，在徵得業主同意後，將業主的聯絡方式轉交合安跟進。隨後合安會盡快聯絡業主說明支票發放安排，並就業主領取支票的時間及地點進行預約，以作安排。

「一戶一社工」協助聯絡

合安將於本月在不同指定地點設立支票派發點，包括較多居民居住的過渡性房屋項目地區，合資格業主可按預約時間前往，以領取支票。有關支票派發點地址和時間日內將上載至合安網站，供合資格業主查閱。

至於查詢有關「樓宇更新大行動2.0」資助計劃的事宜，業主可致電市建局的計劃查詢熱線3188 1188。

合安將設支票派發點

局方指，土地審裁處上月委任合安為宏福苑委任管理人，合安已展開一系列工作，包括更新銀行戶口資料、與前管理公司交接、安排接收各項與法團相關文件，釐清法團及業主的法律責任及權益，亦會跟進有關履約保證金事宜，及查明法團的帳目情況。同時，合安已開設網上平台（www.WFCAdmin.com.hk），與居民保持溝通聯絡。

