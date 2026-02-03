八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
宏福苑五級火｜市建局向1700名業主發放樓宇更新全額資助 合安協助送支票｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成 168 人死亡。民政及青年事務局今(3 日)公布，在發展局及民青局協調下，市建局改變發放「樓宇更新大行動2.0」做法，將以支票形式，直接向大埔宏福苑約1,700名合資格自住業主及長者自住業主發放100%資助，金額分別為4萬及5萬港元，宏福苑現時管理人合安將協助支票發放工作。
將直接向業主發放資助
市建局改變將資助發放予法團戶口，及在確定相關維修命令解除前只發放85%資助的一貫做法，改以支票形式直接向合資格業主發放「樓宇更新大行動2.0」100%資助。局方指，安排是要確保資助可以更便捷地發送給居民，而管理公司合安將協助這次支票發放的工作。
局方指，社署安排的「一戶一社工」會協助聯絡合資格業主，在徵得業主同意後，將業主的聯絡方式轉交合安跟進。隨後合安會盡快聯絡業主說明支票發放安排，並就業主領取支票的時間及地點進行預約，以作安排。
「一戶一社工」協助聯絡
合安將於本月在不同指定地點設立支票派發點，包括較多居民居住的過渡性房屋項目地區，合資格業主可按預約時間前往，以領取支票。有關支票派發點地址和時間日內將上載至合安網站，供合資格業主查閱。
至於查詢有關「樓宇更新大行動2.0」資助計劃的事宜，業主可致電市建局的計劃查詢熱線3188 1188。
合安將設支票派發點
局方指，土地審裁處上月委任合安為宏福苑委任管理人，合安已展開一系列工作，包括更新銀行戶口資料、與前管理公司交接、安排接收各項與法團相關文件，釐清法團及業主的法律責任及權益，亦會跟進有關履約保證金事宜，及查明法團的帳目情況。同時，合安已開設網上平台（www.WFCAdmin.com.hk），與居民保持溝通聯絡。
其他人也在看
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
澳洲家庭海上遇險 13 歲少年游泳數小時上岸 報警救全家 救援組織讚「近乎超人」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲一個家庭日前在海上遇險，一名 13 歲男童在天色漸暗及海面湧浪下，游泳數小時返回岸邊求助，最終成功救回被困海上的母親及兩名年幼兄妹。
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認｜Yahoo
政府上周五宣布暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，被外界視為行政和立法機關「集體甩轆」。立法會前主席范徐麗泰今日（3 日）在《明報》撰文，提出立法會議員履職的 3 點看法。其中，范徐麗泰認為議員需要「重視審議條例草案，參與法案委員會」。她表示，雖然逐條審議條例是細緻且需時較長的工作，「曝光率很低，卻是立法會主要職責。」至於身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今日亦在社交平台發文，表示重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回本身是極「不理想」，不只有損行政主導之可信性，政策朝令夕改更非良好管治的表現。湯家驊認為經一事長一智，「有錯不但要認，更重要的是要改」，建議政府加強自我質疑機制，俗稱 B 隊之培訓，避免重蹈覆轍。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
上環5100萬日圓搶劫案｜日本傳媒公開兩被告容貌 集團欲攜錢赴港買金 走私賺稅差｜Yahoo
上環 5,100 萬日圓劫案，警方至今拘捕 6 人，其中 4 人被控「串謀搶劫」罪，昨日（2 月 2 日）在東區裁判法院提堂，4 人須還押，案件延至 4 月 14 日再訊。日本《TBS News》昨日公開了其中兩名日籍被告下村桂吾和山口將人的容貌，相片並顯示山口手持懷疑藏着日圓現金的背囊。報道又提及日本有商人經營走私黃金業務，安排人員帶大量現金到香港購入黃金，再將黃金走私返日本並賣給當地收購商，從中賺取稅差。有曾經負責「帶貨」的人員受訪指，他可以從每一塊成功運抵日本的黃金分到 4,000 港元報酬。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo
前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。