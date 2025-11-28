宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火｜市民獻花致意 留奶嘴悼罹難小孩 學生災場外設留言打氣區｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑大火至周五（28日）大致撲滅，死亡人數增至 128 人。當局下午派出災難遇害者辨認組上樓，部份家屬陸續收到通知，安排到富山殮房認屍。入夜後，有市民及團體到場獻花，封鎖線外，眾多市民望著漆黑災場默站，無言以對。
鮮花中放下糖果和奶嘴
宏福苑大火慘劇發生至今三日，仍有災民未有失蹤家屬消息。全港市民同愁共哀，大火撲滅後，陸續有市民到宏福苑對出休憩處獻花悼念。
罹難者多為長者，亦有嬰兒和孩童，有市民在鮮花中放下糖果和奶嘴悼念，有人留「願安息」字條寄意，留言「你哋超級無敵堅強！想你哋喺天國之靈都可以 keep 住開心！」。
留言打氣區讓市民抒發心情
被烈火焚毀的宏福苑一片漆黑，偶爾有電筒光線從單位射出，相信是救援人員在單位內搜索。數十名市民站在封鎖線外，神情哀傷面向災場默站，部份市民面向在場念經祈禱，氣氛沉重。
另外，在廣福平台上，有中學生發起留言打氣區，讓市民抒發心情，致意和鼓勵他人。據悉，政府將在明早（29日）八時舉行哀悼大埔宏福苑火災罹難者儀式。
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 8 小時前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 7 小時前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，焚燒兩日後於今（28 日）早撲滅，警方、消防下午見記者交代最新進展，大火造成死亡人數增至128人，至少79人受傷；求助個案中尚有 200人情況未明，相信當中包括已找到的89具未能辨認身分遺體。受影響單位將逐步解封，由屋宇署派員檢查結構後，警方將開始蒐證工作，料需時3至4星期。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 2 天前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜16歲女生與家人同失聯曾留言稱「好辛苦」港男為移民友人尋雙親
大埔宏福苑周三（26日）發生五級大火，焚燒逾近兩日仍未救熄，造成最少94人死亡，當中包括一名消防員殉職，多人受傷，大批居民至今仍然失蹤。失蹤者家屬憂心如焚，連日於火場一帶來回穿梭尋親。 其中一名失蹤者為16歲女學生黎凱琪，她與70多歲爺爺、嫲嫲及叔叔同住於宏泰閣1605室。她的男友梁先生指，事發當日，凱琪考試放學am730 ・ 12 小時前
金缸經｜災後公關「唯快不破」？
做公關的朋友都知道，但凡發生任何事，要第一時間作出反應，可謂金科玉律。但每件事，是否「唯快不破」？宏福苑衝天火...BossMind ・ 3 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 天前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港連環大火！死亡人數增至128人 宏昌閣低樓層是起火點
香港特區政府保安局局長鄧炳強周五（28 日）下午在記者會上表示，到目前為止，大埔宏福苑樓群連環大火已造成 128 人死亡。鉅亨網 ・ 7 小時前
荃灣尖沙咀20分鐘內分別發生火警 濃煙席捲半空 (有片)
今日(27日)早上8時22分，荃灣荃樂街荃樂大廈一單位的睡房起火，驚動多人報案，住戶嘗試撲救。救援人員到場將火救熄，並在單位內救出一男一女，他們均吸入濃煙不適。 經初步調查，相信單位內有拖板短路引致火警。事件中近100人疏散至安全位置。從網上圖片及影片可見，單位內烈火熊熊，大量濃煙從窗戶冒出，消防架起雲梯並射水灌am730 ・ 1 天前
香港特大火災死亡人數升至128人 當局逮捕更多相關人士
【彭博】— 在逮捕更多相關人士後不久，香港市政府官員公佈，當地近八十年來最嚴重的火災已造成至少128人死亡。Bloomberg ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級大火釀嚴重死傷 廉署立專組查大維修涉貪疑雲
大埔宏福苑早前發生五級大火，火勢由正在進行外牆大維修工程的棚架燃起，迅速蔓延多幢大廈，造成嚴重死傷，被指是近年最嚴重的屋苑火警之一。 火警由三級升至五級並延燒超過一日，多名居民一度被困，需要大規模疏散，當中包括殉職及受傷的消防員。Fortune Insight ・ 1 天前
李嘉誠基金會：不能接受第三方捐款
對於有市民查詢能否捐款至李嘉誠基金會，去幫助受火災影響的大埔居民。AASTOCKS ・ 7 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、高市早苗、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 1 天前
《MAMA 2025》今晚香港舉行 開騷前宣布捐款2000萬援助災民
大埔宏福苑大火造成至少128人喪生，多人受傷。一連兩晚（即28日&29日）於啟德舉辦MAMA頒獎典禮如常進行，不過將會以「支持香港」為主調低調舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前