宏福苑五級火｜市民獻花致意 留奶嘴悼罹難小孩 學生災場外設留言打氣區｜Yahoo

有市民到場獻花

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑大火至周五（28日）大致撲滅，死亡人數增至 128 人。當局下午派出災難遇害者辨認組上樓，部份家屬陸續收到通知，安排到富山殮房認屍。入夜後，有市民及團體到場獻花，封鎖線外，眾多市民望著漆黑災場默站，無言以對。

家長帶小孩到封鎖線獻花。

到場市民神情哀傷。

鮮花中見奶嘴，相信為悼念罹難嬰兒。

鮮花中放下糖果和奶嘴

宏福苑大火慘劇發生至今三日，仍有災民未有失蹤家屬消息。全港市民同愁共哀，大火撲滅後，陸續有市民到宏福苑對出休憩處獻花悼念。

罹難者多為長者，亦有嬰兒和孩童，有市民在鮮花中放下糖果和奶嘴悼念，有人留「願安息」字條寄意，留言「你哋超級無敵堅強！想你哋喺天國之靈都可以 keep 住開心！」。

有年輕人祈禱訴願。

市民依個人宗教悼念死難者，有人面向災場誦經。

市民留言。

留言打氣區讓市民抒發心情

被烈火焚毀的宏福苑一片漆黑，偶爾有電筒光線從單位射出，相信是救援人員在單位內搜索。數十名市民站在封鎖線外，神情哀傷面向災場默站，部份市民面向在場念經祈禱，氣氛沉重。

另外，在廣福平台上，有中學生發起留言打氣區，讓市民抒發心情，致意和鼓勵他人。據悉，政府將在明早（29日）八時舉行哀悼大埔宏福苑火災罹難者儀式。

有人抒發心情，有人為醫護打氣。

有中學生帶便條設留言打氣區。

大量市民留言。

再有遺體運走。

災難遇害者辨認組周五下晝到場。

消防於單位內搜索。

宏福苑大火大致撲滅，消防入夜後繼續救援。

