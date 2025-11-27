宏福苑五級火｜市民自發捐血排長龍 紅十字會輸血服務中心：目前血庫約有 8 至 10 日存量｜Yahoo

大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火｜市民自發捐血排長龍 紅十字會輸血服務中心：目前血庫約有 8 至 10 日存量
【15:30 更新報道】
香港紅十字會輸血服務中心表示，目前中心血庫約有 8 至 10 日存量，血庫水平穩定。中心衷心感謝各位熱心市民前來捐血。中心呼籲市民先預約，以減省等候時間，令捐血流程更順暢。
中心表示，如果想預約捐血時段，或查詢目前可供預約的時段，可下載 HK Blood App；另外亦可發送訊息至 WhatsApp 頻道 6279 7173，或致電中心熱線 2710 1333，以預約捐血時段。
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火持續一日，至今（27日）造成 55 死，72 人傷。自火災發生起，香港市民發揮互助自救精神，有商戶捐出物資，有食肆提供免費餐飲等。面對傷亡數字上升，不少市民自發捐血，網上圖片顯示多間捐血站及流動捐血車大排長龍，有捐血站表示已滿額。
有捐血站需等候2小時
有網民在社交媒體表示，火警情況嚴峻，死傷人數不斷上升，預期醫院急需大量血液，呼籲如身體狀況適合便去捐血。有網上圖片顯示，觀塘捐血站的預約服務已滿，建議自行預約其他日子，門外大排長龍，有告示稱預計捐血過程為 2 小時。另外，荃灣捐血站亦張貼告示稱今日滿額。停泊在大埔太和路的流動捐血車亦有多人排隊。
【各區捐血站地點】（請自行查詢名額及預約）
旺角捐血站：旺角彌敦道580號A周大福商業中心15樓
銅鑼灣捐血站：銅鑼灣羅素街2-4號2000年廣場14樓
元朗捐血站：元朗青山公路(元朗段)115-127號開心廣場7樓 704-705室
荃灣捐血站：荃灣大河道8號
西九龍捐血站：西九龍海庭道19號香港紅十字會總部6樓
觀塘捐血站：觀塘觀塘道418號創紀之城5期23樓2301室及2316室
中區捐血站：中環德輔道中40-42號通明大廈1樓
沙田捐血站：沙田正街1號A香港紅十字會白普理沙田中心1樓
灣仔捐血站：灣仔告士打道7號入境事務大樓地下3號室
流動捐血車 - 大埔太和路(2025年11月25-27日)：大埔太和路48號避車處(大埔藝術中心對出)(預約熱線：6697 6378)
