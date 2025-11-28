宏福苑五級火｜廉署拘捕8人 包括工程公司董事、項目經理 3名棚架工程分判商 一名中間人｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，廉政公署就宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組，今日（28 日）廉署在多區先後拘捕 8 名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。

被捕人為 7 男一女，年齡介乎40歲至63歲，其中四人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事，及兩名負責監督有關工程的項目經理；另外 3 人為棚架工程分判商，包括一對夫婦東主；餘下一人為中間人。

廣告 廣告

廉署人員今日亦到13個處所執行搜查令，包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。有關調查仍在進行，所有被捕人士現正被廉署扣查。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【相關報道】

不斷更新｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新