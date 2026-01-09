宏福苑五級火｜建造業議會訂阻燃棚網 首批下周抵港：每張附標籤「無得偷龍轉鳳」｜Yahoo

大埔宏福苑火災令外界關注棚網質量和阻燃標準，政府其後公布監管棚網新制度，須通過三重檢測方可上架。

【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火發生後，政府公布監管棚網新制度，並請建造業議會集體採購棚網及統籌檢測。建造業議會訂購約 5 萬張棚網，成本每張 170 元，首批將於下周四（15日）抵港。香港建造業分包商聯會會長伍新華透露，現時採購的棚網生產時以熱熔方式將阻燃物料與膠粒融合再拉絲，內含阻燃劑，阻燃與耐用程度較高。

訂共5萬張棚網 足夠覆蓋受影響樓宇

建造業議會執行總監鄭定寕日前與業界閉門會議後見記者稱，上月底已向兩家供貨商提交訂單，共訂購約 5 萬張棚網，相信足夠覆蓋受早前下架要求影響 420 幢樓宇，首批下周四抵港。

伍新華今早（9日）在港台《千禧年代》表示，業界初時茫無頭緒，今次建造業議會負責搜羅供應商，並會一直追蹤採購過程，相信能確保棚網質量。他說，會上有討論棚網質量，一般而言阻燃的棚網分兩類，第一種是將膠粒拉絲織成棚網，之後浸泡阻燃劑，令棚網表面有阻燃塗層；第二類則是以熱熔方式將阻燃物料與膠粒融合再拉絲，令棚網具備阻燃效能。他說，議會今次訂購的棚網屬第二類，相信阻燃和耐用程度較高，效果更好。

伍新華說，現時每張棚網定價 170 元，包括多重測試費用及追蹤系統標籤成本。他說，每張棚網都有 RFID 系統標籤，紀錄廠商和測試資料，抵港的批次都有標籤，「每張網都有身份證」，形容「無得做假，無得偷龍轉鳳」，「搬去第二度用都唔得」。

他補充，過去合阻燃資格的棚網「最基本都要 100 元，很多時是浸泡式，但混合式要 110 至 120元」，現在加上測試和追蹤系統的成本，每張成本多約 60 元。他舉例說一棟 25 層高的樓宇，大概要用 600 張棚網，約需 36,000 元左右。他以宏福苑為例解釋：「3 億元多就八座大廈，平均一座大廈 4 千萬元多，整體建築成本貴了 0.1%，即是千分之一，對於每一戶，平均 200 戶來說，每戶多了約 200 元。」