宏福苑五級火｜彭博詳解大維修圍標運作 涉「影子公司」、「豬仔標」：為貪污打開大門｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】宏福苑五級火造成最少 161 人死亡，事件發生至今已經超過一個月，《彭博》今日（31 日）發表長篇報道，以外媒視角解釋本港樓宇維修工程「圍標」和當中問題。報道形容，全港的裝修工程總額以十億元計，過程中「為貪污打開大門」（Opened the Door to Corruption）。

報道提到，自從 2009 年的「馬頭圍道唐樓倒塌事件」之後，政府在 2012 年 6 月底實施「強制驗樓計劃」，規定樓齡 30 年或以上，三層樓高或以上的樓宇，須每 10 年進行一次樓宇檢驗，涉及位置包括公用地方、外牆、伸出物及招牌，目前每年約有 600 棟建築會收到檢查通知。

湯毓祺：樓宇維修市場是「肥豬肉」

有澳洲學者評價，這項政策原意良好，但可能加劇了建築行業的腐敗問題；香港營造師學會會長湯毓祺就形容，樓宇維修工程市場就是「一塊肥豬肉」，利潤豐厚，並指計劃後續衍生的「圍標」問題在過往 10 多年蔓延全港，小業主由此需要承擔巨額費用；湯毓祺並指，由於牽涉金額巨大，「圍標」集團一直想盡辦法緊握手中利益並運作多年。

引用翠湖花園案解釋圍標

關於圍標的運作方式，報道以全港首宗「圍標」定罪案件「沙田翠湖花園案」作例，當時業主獲得的工程報價高達 2.6 億元。根據案情，當時工程公司前東主丘瑞田涉嫌扮演中間人角色，以合共約 4,500 萬元賄賂業主立案法團主席黎國樑，新昌管理集團時任董事總經理樊卓雄、以及物業經理許鈞碧；報道並且提及他們曾經在深圳設宴密會，分發合約，又討論如何透過「影子公司」提交虛假標書，刻意營造競爭氛圍，事後丘瑞田承認 4 項行賄罪，被區院判囚 35 個月。報道引述審理案件的法官林偉權判詞，指行業缺乏競爭和監管，導致不法承包商進一步降低項目質量，以實現過高的利潤。

趙恩來：承建商多藉口轉用平價材料

曾任區議員的「全港業主反貪腐反圍標大聯盟」發言人趙恩來向《彭博》表示，承建商最初會提高工程項目成本，例如提出使用更複雜的工序和昂貴的材料，但當施工開始後，他們會聲稱材料缺貨或運輸困難，建議使用更便宜的材料，在某些情況下甚至會轉用不符合安全標準的材料。報道點出，宏福苑工程曾經使用不具阻燃能力的外牆棚網和發泡膠板，加劇了今次火災的嚴重程度；早在去年，居民已經透過在網上群組發聲，以及呼籲廉署調查屋苑工程等方式關注事件。

競委會 9 月行動 涉案工程合約逾 6 億元

報道引述競爭事務委員會和廉政公署數字，自 2023 年以來，部門已經搗破了最少 4 個圍標集團，他們透過賄賂獲得了 70 多張維修合同，行動中已經有數十人被捕；競委會在 9 月的行動亦一連兩日搜查了 9 個工程承辦商的辦公室和涉案者住所，涉案的 25 項工程合約價值逾 6 億元。競委會當時指，涉案集團組織嚴密，涉嫌直接或透過中間人交換和協調投標價格來操縱招標結果，有承包商更以虛假的「豬仔標」，以較高價格入標掩護，企圖令協商好的投標者中標。