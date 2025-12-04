宏福苑五級火｜情緒支援機構接逾 60 宗求助 重大事故後或失眠焦慮 附求助熱線｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑上周三（26日）發生五級大火，造成嚴重傷亡，居民家園被摧毀。面對災情及廣泛資訊下，不少人情緒受影響。明愛向晴軒危機專線及教育中心高級督導主任蔡泳詩表示，機構這段時間收到逾 60 人致電，表示有情緒困擾，包括直接受影響的災民。她指出，經歷重大事故後會出現壓力反應，包括失眠、哀傷、抑鬱、焦慮等。她說有這些反應是正常，提醒市民可重拾運動和興趣，回復正常生活，能有助消除焦慮不安。

蔡泳詩今早（4日）接受港台《千禧年代》訪問。她說機構熱線 24 小時服務，有專業社工接聽，任何人都可致電，而機構在這段時間收到逾 60 人求助，包括直接受影響的災民，有親友居於宏福苑的人，亦有看新聞後情緒受影響的人，大部分人都需要情緒支援。

蔡指出，經歷重大事故後有常見的壓力反應，包括失眠，反覆回想事件，感到震驚、哀傷、抑鬱，或感到內疚、混亂，不能集中精神。至於災民則要面對重建家園的迷惘，為不同事情奔波，感到焦慮。她說，致電求助的人願意和社工傾訴，在脆弱的時候有人聆聽感受，對他們有幫助，機構會因應他們的角色轉介所需服務。如果發現求助者有自殺念頭，機構會轉介醫護，令他身處安全的空間，當情緒穩定下來後會制定一個安全計劃，讓其支援網絡知道這個情況。如果在緊急情況下，事主無法控制自殺念頭，則要即時介入，轉介醫院。

籲對自己寬容、互相陪伴

蔡提醒市民，災後出現負面情緒是正常反應，籲對自己寬容，與身邊的人互相陪伴很重要。她建議可以回復正常生活，包括重拾運動和興趣，亦要提醒自己要有充足飲食和休息。

火災後持續有市民到宏福苑悼念獻花。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

