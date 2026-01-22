宏福苑五級火｜截至 1.20 有 71 傷者已出院 餘 8 人留醫情況穩定 當局豁免居民醫療費至年底 附社區醫療資源整合｜Yahoo

獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
【1月22日 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成 168 人罹難。事發至今近兩個月，醫務衛生局今（22日）指，火災中79名傷者截至周二（20 日），有71名傷者先後康復出院，餘下8名傷者均情况穩定。宏福苑八座樓宇所有居民均可全額醫療費用豁免至今年 12月 31 ；截至本周二，醫管局已為約1 900名受影響居民提供所需醫療服務。
醫衛局在火災後推出家庭醫生義診計劃、中醫義診服務和牙醫免費鑲配假牙服務，截至1月20日，超過300名私營家庭醫生參加義診計劃，累計已處理94宗轉介；中醫義診服務則已有逾360名中醫師參加，累計已處理57宗轉介；牙醫免費鑲配假牙服務有超過110名私營牙醫參加，累計已處理31宗轉介。
心理健康支援方面，「情緒通」18111精神健康支援熱線已接聽超過1.7萬宗來電，其中750宗來電與火災相關；WhatsApp功能已處理超過800宗信息，其中約50宗與火災相關。醫管局24小時的「精神健康專線」則共收到102宗與火災相關來電，其中40宗來電來自受影響市民。提供醫療支援的十八區康健中心，熱線累計接獲363人次的來電。
【1月15日 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成至少 161 人死亡、79 人受傷。醫務衞生局表示，火災中共有 79 名傷者在不同的公立醫院接受治療，截至 1 月 13 日，已經有 71 名傷者先後康復出院。餘下的 8 名傷者均情況穩定，醫護人員會繼續為傷者提供合適的治療及照顧。
【1月8日 報道】
醫務衞生局今日（1 月 8 日）表示，在火災中共有 79 名傷者在不同的公立醫院接受治療，截至 1 月 6 日，已有 69 名傷者先後康復出院。餘下的 10 名傷者均情況穩定，醫護人員會繼續為傷者提供合適的治療及照顧。
當局指出，宏福苑共八座樓宇的所有居民（包括外籍家庭傭工）均可享有全額醫療費用豁免安排至 2026 年 12 月 31 日，涵蓋醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診（包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。截至 1 月 6 日，醫管局已為約 1,700 名受影響居民提供所需醫療服務 。
【原來報道】
大埔宏福苑五級火的善後及支援工作持續進行，基層醫療署 12 月4 日公布，設立家庭醫生義診計劃支援受影響居民。受影響居民可由即日起至明年 2 月 28 日，經地區康健中心安排接受最多 3 次免費診症，並涵蓋處方藥物，跟進火災後帶來的創傷，例如呼吸系統疾病，以及處理相關的壓力及焦慮症狀。
逾140私家醫生參加義診
基層醫療署表示，全港十八區康健中心作為樞紐已安排個案經理，跟進受影響居民的基層醫療需要，並按個案情況和居民意願，配對私營家庭醫生義診或醫管局家庭醫學門診服務。現有超過 140 名私家醫生參加義診計劃，涵蓋 170 個服務點，當中包括四間私家醫院。有醫療需要的受影響居民可致電任何一間康健中心的熱線電話或親身前往康健中心尋求協助，不受現時的居住地點限制。
【地區康健中心熱線電話】
中西區地區康健中心：6428 9334
葵青地區康健中心：2191 6616
深水埗地區康健中心：9216 4991
南區地區康健中心：9844 6553
荃灣地區康健中心：2439 8088
屯門地區康健中心：2331 7143
黃大仙地區康健中心：9063 0277
油尖旺地區康健中心：2326 7800
元朗地區康健中心：2602 2020
東區地區康健站：2634 0775
離島地區康健站：9038 6188
九龍城地區康健站：6440 6824
觀塘地區康健站：5530 2617
北區地區康健站：5562 1829
西貢地區康健站：9162 2240
沙田地區康健站：6075 5521
大埔地區康健站：5164 7288
灣仔地區康健站：3751 5768
【東華三院提供免費中醫內科及針灸服務】
東華三院 12 月 10 日表示，從「大埔宏福苑事故愛心捐款」中撥出約 250 萬元，為大埔宏福苑居民提供免費中醫內科及針灸服務。計劃由即日起至明年 3 月 31 日，於東華三院轄下 7 間中醫診所及 3 間流動診所提供服務。每位居民可預約不多於 10 次中醫內科，內科包括 5 劑中藥顆粒，及針灸服務。
居民可透過電話或東華三院流動應用程式預約，並於登記時出示身份證明文件及災民證或住址證明，即可使用有關服務。
【中醫中心名單及查詢電話】
廣華醫院 － 香港中文大學中醫藥臨床研究服務中心
3742 0333
東華三院中西醫藥治療中心
3517 7622
東華東院 － 香港理工大學王澤森中醫藥臨床研究服務中心
2162 6363
東華三院黃大仙醫院 － 香港浸會大學王李名珍中醫藥臨床研究服務中心
2354 3000
東華三院－香港大學中醫藥臨床教研中心
2815 5477
東華三院六福集團中醫診所
3163 1555
東華三院王胡麗明中醫診所
3841 7520
東華三院中醫流動診所
8137 0299
【浸大宏福中醫關懷義診計劃】
香港浸會大學中醫藥學院臨床部亦設立義診計劃，為大埔宏福苑居民及救援人員提供中醫診症、處方中藥、針灸、推拿及健康講座。有需要人士要提供正本或電子版本住址證明，消防員及消防處救護員須提供委任證。義診服務首階段維持兩個月，可視乎需求延長。
【浸大中醫藥學院直屬診所】
九龍塘診所
九龍塘浸會大學道7號賽馬會中醫藥學院大樓1樓
3411 2968 / 3411 2988
太子疾病預防中心
太子彌敦道771-775號栢宜中心3樓全層
3793 3428
尖沙咀診所
尖沙咀堪富利士道12號宏貿發展大廈11樓
2721 1292 / 2721 1984
北角診所
北角丹拿道8號雋悦3樓雋悦•3-4號舖
3589 6988
上環診所
上環干諾道中133號誠信大廈17樓
2591 0666 / 2591 6079
【復康會免費醫療交通支援】
香港復康會啟動轄下「易達轎車」免費醫療交通支援，協助受影響住戶來往醫院及診所。服務對象為長者、行動不便人士、殘疾人士及有醫療覆診或取藥需要者。路線來往公私營醫院、專科門診、普通科門診、表列中醫診所及相關醫療支援設施
《服務預約專線》
中大中醫學院提供免費中醫服務
中大醫學院 12 月 5 日宣布，推出「大埔火災後贈醫施藥中醫調治計劃」，為災民以及全港消防員提供免費中醫門診服務，以協助他們的身心康復和調理。
這次的免費中醫門診服務主要針對災後常見的健康問題，包括吸入濃煙所導致的呼吸道不適，例如咳嗽、痰多及咽喉灼熱等症狀，將透過中藥清肺排毒、化痰止咳的方式來處理。同時，計劃亦會涵蓋因焦慮、悲傷等情緒困擾而引起的失眠、心悸、多夢和肌肉疼痛等症狀，透過疏肝解鬱、寧心安神的方法，改善睡眠品質並舒緩身心不適。
詳細報道：宏福苑大火︱中大中醫學院提供免費中醫服務 包括災民及消防員 安排診症、中藥、針灸及推拿︱Yahoo
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
