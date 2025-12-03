宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo

屈穎妍（無綫新聞 YouTube 截圖）

【12 月 4 日 15:00 更新報道】

Facebook 專頁「屈穎妍話你知」在周四早上 4 時 21 分上載圖片，轉載了屈穎妍對事件的回應。

原文表示：「其實我的文章並沒有交付任何媒體刊登，我只是放在我自己的社交平台及粉絲專頁，大家至今仍可細閱全文。」；「放得上網，當然歡迎大家分享，但其他人喜歡直接轉載、部分節錄、還是收回不貼，則是人家的自由，並非我管理範圍。」

屈穎妍話你知 專頁截圖

【原來報道】

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。

在《大公報》專頁昨午 2 時 38 分刊登文章之前，另一個 Facebook 專頁「屈穎妍話你知」已經率先在昨早 9 時 34 分刊登〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉全文，目前仍然保留原文；根據專頁介紹，「本專頁乃是由香港著名作家屈穎妍女士的粉絲所創立和管理，獲屈小姐所認受為唯一代表她的平台」。

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

有網民擷取了屈穎妍文章在《大公報》的截圖，當時文章已被修改。

原文：東張西望成功代表政府部門失敗

屈穎妍在原文首先指「民生無小事」，但說時容易做時難，否則無綫電視節目《東張西望》不會天天有題材；節目並非源自新聞部，但收視高企，她形容節目的成功「其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體的失敗與失效」，市民「報東張」是因為「投訴無門」，「民生無小事，但現實是，小事無人理，釀成大事，就欲理無從了。」

文章指宏福苑大維修問題曾被《東張西望》報道，而居民「那次『上東張』，就是居民投訴無門之後的最後選擇」，但她亦不認為一個娛樂節目可以撼動數億元的大維修大生意，又引述劉德華在電影《焚城》第一句對白：「人禍，有時比天災更可怕！」屈穎妍並說，「『由治及興』不是口號，是徹徹底底的改變，一個撼動官僚制度的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。」

指責政府盲信民主兼卸膊句子被刪

「追蹤黨媒」對照了文章被《大公報》修改 7 次的前後分別。其中，第五段談及節目成功是源於政府部門失敗失效的段落全段被刪；第十一段談及「政府長期大力推動業主自治，是盲目相信民主作用，也是自己卸膊的做法」全句被刪；第十二段形容市民「走投無路」，被改成「沒有辦法」。

至於在第十六段，屈穎妍指近年大家用錯方法為社會撕裂「療傷」，「不重民生小事，不整治官僚架構，只重歌舞昇平政治表忠」，結果現時要用「幾百條人命、幾千個家庭來交學費」，本段 139 字全部被刪。

「屈穎妍話你知」專頁率先在昨早 9 時 34 分刊登原文。

「追蹤黨媒」專頁整理了屈穎妍文章被改的情況。（追蹤黨媒 專頁截圖）

