宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
【12 月 4 日 15:00 更新報道】
Facebook 專頁「屈穎妍話你知」在周四早上 4 時 21 分上載圖片，轉載了屈穎妍對事件的回應。
原文表示：「其實我的文章並沒有交付任何媒體刊登，我只是放在我自己的社交平台及粉絲專頁，大家至今仍可細閱全文。」；「放得上網，當然歡迎大家分享，但其他人喜歡直接轉載、部分節錄、還是收回不貼，則是人家的自由，並非我管理範圍。」
【原來報道】
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。
在《大公報》專頁昨午 2 時 38 分刊登文章之前，另一個 Facebook 專頁「屈穎妍話你知」已經率先在昨早 9 時 34 分刊登〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉全文，目前仍然保留原文；根據專頁介紹，「本專頁乃是由香港著名作家屈穎妍女士的粉絲所創立和管理，獲屈小姐所認受為唯一代表她的平台」。
原文：東張西望成功代表政府部門失敗
屈穎妍在原文首先指「民生無小事」，但說時容易做時難，否則無綫電視節目《東張西望》不會天天有題材；節目並非源自新聞部，但收視高企，她形容節目的成功「其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體的失敗與失效」，市民「報東張」是因為「投訴無門」，「民生無小事，但現實是，小事無人理，釀成大事，就欲理無從了。」
文章指宏福苑大維修問題曾被《東張西望》報道，而居民「那次『上東張』，就是居民投訴無門之後的最後選擇」，但她亦不認為一個娛樂節目可以撼動數億元的大維修大生意，又引述劉德華在電影《焚城》第一句對白：「人禍，有時比天災更可怕！」屈穎妍並說，「『由治及興』不是口號，是徹徹底底的改變，一個撼動官僚制度的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。」
指責政府盲信民主兼卸膊句子被刪
「追蹤黨媒」對照了文章被《大公報》修改 7 次的前後分別。其中，第五段談及節目成功是源於政府部門失敗失效的段落全段被刪；第十一段談及「政府長期大力推動業主自治，是盲目相信民主作用，也是自己卸膊的做法」全句被刪；第十二段形容市民「走投無路」，被改成「沒有辦法」。
至於在第十六段，屈穎妍指近年大家用錯方法為社會撕裂「療傷」，「不重民生小事，不整治官僚架構，只重歌舞昇平政治表忠」，結果現時要用「幾百條人命、幾千個家庭來交學費」，本段 139 字全部被刪。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜宏志閣居民稱屋內完好 長者稱「聽天由命」冀就近安置方便覆診｜Yahoo
宏福苑五級火｜香港工程裝飾商會：建議政府即時修例 外牆工程須採用高阻燃建材｜Yahoo
宏福苑五級火｜全港大維修樓宇周六前拆棚網 業界料人手足夠 拆前須清理泥頭免生危險｜Yahoo
宏福苑五級火｜宏志閣內部環境曝光 大量發泡膠封窗 冷氣機口被黏密不透風｜Yahoo
宏福苑五級火｜情緒支援機構接逾 60 宗求助 重大事故後或失眠焦慮 附求助熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜鄭曦琳 Ellie Yuen 表明不再發表評論 港府及國安公署發文防「惡意抹黑」｜Yahoo
宏福苑五級火｜災民網上抒發痛失迪士尼公仔 善心市民紛紛捐贈收藏 有心人專程入園邀本尊拍片打氣｜Yahoo
宏福苑五級火︱港府指外部勢力「以災生亂」 反中亂港分子煽動仇恨 發言人：全力做到「違法必究，雖遠必誅」︱Yahoo
宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 峰華邨、富澤花園棚網證書疑造假 全港大維修樓宇棚網須3日內下架待檢｜Yahoo
宏福苑五級火︱國安公署斥境外勢力借災生亂、褻瀆獅子山精神 反中亂港者「雖遠必誅」︱Yahoo
宏福苑五級火｜鴻毅傳結業 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
宏福苑五級火︱警方拘捕 32 歲男廚師 涉假扮火災傷者詐騙 4 人被騙共 25500 元︱Yahoo
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
宏福苑五級火｜保監局：涉宏福苑保單共 8700 張 已設專責小組協調｜Yahoo
宏福苑五級火︱遺體照片瘋傳 警方籲勿保存轉發 心理學家憂引發家屬二次創傷︱Yahoo
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 宏志閣居民返家取物品 限時 1.5小時 老街坊嘆不會重返家園：點敢住呀？｜Yahoo
宏福苑五級火｜物管公司 ISS 被指涉翻新工程「關鍵角色」 聲明否認參與監工｜Yahoo
宏福苑五級火｜罹難外傭身份核對需時 工權會：須檢視誰最有需要獲賠償金｜Yahoo
宏福苑五級火｜頭七 九龍殯儀館開放公眾悼念 大批市民獻花摺祭品 聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」｜多圖
宏福苑五級火 ⎢ 記者問為何不設獨立調查委員會 陳國基無回應
宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo
宏福苑五級火｜警方：增至156死 有假社福網頁誘騙捐款 一內地婦被捕｜Yahoo
宏福苑五級火｜政府設「獨立委員會」權限受質疑 民建聯表態支持：可公平透明檢視成因｜Yahoo
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
宏福苑五級火｜獨立委員會權限範圍未知 獨立調查委員會具法定權力 一文睇清兩者差異｜Yahoo
宏福苑五級火｜居民急尋愛貓 疑逃出火場 搜索單位未發現遺骸｜Yahoo
宏福苑五級火｜維修政策記招因「部門通知」取消 民協廖成利李庭豐被國安處邀會面｜Yahoo
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
宏福苑五級火︱安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網 居民憂工程爆尾︱Yahoo．睇片
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo
宏福苑五級火．頭七︱家屬下午2時起路祭 分佛教及道教儀式 獻花人流不絕（附頭七安排）︱Yahoo
宏福苑五級火｜勞工外傭團體：不排除有人用家屬證件行騙 籲市民勿直接捐款｜Yahoo
其他人也在看
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 1 天前
稱生3至4孩死亡風險最低 北大研究惹熱議
【on.cc東網專訊】北京大學公共衞生學院副研究員孫點劍一等學者日前發表論文，稱男性患者每增加一名親生子女，死亡風險降低4%；女性患者有3至4名親生子女，死亡風險最低。此結論引起熱議，內媒周三（3日）另引述專家指出，這是一個相關性的研究，而非因果性的研究。on.cc 東網 ・ 2 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊梓瑤布吉大晒水着放題 梳化沙灘吊床拗腰喪影相
【on.cc東網專訊】前港姐楊梓瑤（Amina）近日在社交網派福利，分享到泰國布吉島的旅行相。擁有高挑模特兒身材的她亳不吝惜美好身段，上映水着放題，分享多張三點式泳衣照，大騷滑嫩肌膚及弗到漏身材。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 2 小時前
張柏芝被前經理人控告違約 余毓興指柏芝稱呼其為「契爺」 開審追討過千萬
張柏芝前年被前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited控告，指她預支越4千萬元片酬後未有履行電影合約兼違反經理人合約，向她追討1276萬元賠償。案件於昨天（3日）在高等法院開庭審訊。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱港府指外部勢力「以災生亂」 反中亂港分子煽動仇恨 發言人：全力做到「違法必究，雖遠必誅」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】就宏福苑大火，港府今日（3 日）晚上發新聞稿，批評有外部勢力，包括反華傳媒機構、反中亂港分子發表失實和抹黑的言論，搬弄是非、惡意攻擊救災工作，對此表示強烈不滿、反對及予以譴責。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜鄭曦琳 Ellie Yuen 表明不再發表評論 港府及國安公署發文防「惡意抹黑」｜Yahoo
大埔宏福苑五級火成為國際事件，不少網民、意見領袖（KOL）以及外媒都以文字、圖片、影片等方式整合事件經過，甚至製作外語版本讓外國人都能夠了解詳情。不過，持續跟進事件的城大學生鄭曦琳（Hailey）昨晚（3 日）就表示，因為收到「非常準確的情報」，「我應不會再繼續發表任何關於火災的留言，也不會再接受任何媒體訪問」，又指因為得知政府擔憂「市民的言論或被外國勢力曲解，我已主動告知所有國際媒體，暫勿引用或報導我在大埔火災相關訪問中的發言」。至於跟進事件的另一人 Ellie Yuen 就在 Threads 發聲明，指「本人就宏福苑火災的所有相關新聞工作早已結束，基於顯然易見的不可抗力因素，並無進一步評論、補充或其他相關工作。」Yahoo新聞 ・ 4 小時前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周發生五級火災造成多人死傷，一名 26 歲姓陳男子涉嫌在網上發表侮辱死者及災民的言論，據今早被國安處拘捕，涉煽動仇恨言論。被捕陳姓男子在社交平台以「Kenny」名義發布短片，聲稱火災死傷者「罪孽深厚」及屬「報應」，內容引起廣泛不滿，其後相關影片及圖片在網上瘋傳。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
黎智英子女：父獄中健康轉差 體重下降、爛牙、指甲脫落 港府批《法新社》歪曲事實｜Yahoo
被控串謀勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英，其子女近日接受外媒訪問，透露黎智英近日健康狀況進一步轉差，體重急劇下降、牙齒腐爛，而且指甲變綠後脫落。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 18 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
宏福苑五級火｜鴻毅終止業務 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑慘劇，大廈大維修的項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕，今日(3日)更傳出結業消息。翻查宏福苑法團文件，「鴻毅」在招標的評估環節疑錯誤計算「宏業建築工程有限公司」的得分，沒有包括「宏業」曾經涉及的4項定罪紀錄，令「宏業」在「背景分析」部份獲得20分，致得分成為57間投標公司中的最高分，而綜合排名就排第5。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 22 小時前
保暖熱飲排行榜！驅寒薑茶排只第3位？冠軍飲完保暖1小時
天氣寒冷，日夜溫差大，想保暖除了穿多件衣服、開暖爐暖風機之外，一杯溫暖的熱飲也是很好的保暖方法。日本節目《この差って何ですか？》曾實測冬天喝哪款熱飲最保暖，原來薑茶也只是排第3名？揀對熱飲保暖效果絕對能夠加倍有效，立即看看以下整理的6款常見熱飲的保暖排行榜吧！Yahoo Food ・ 7 小時前
曼谷新景點2025｜王嘉爾Jackson Wang親自操刀曼谷會所The Consul 12月開幕 亞洲50最佳酒吧主理
繼音樂、時裝後，GOT7前成員王嘉爾（Jackson Wang）終於將觸角伸向曼谷夜生活圈。由他親自擔任創意總監的私人會所，將於12月在泰國曼谷的素坤逸區（Sukhumvit）正式開幕。這個位於JLK Tower頂層兩層的會所，找來首爾知名酒吧Alice團隊打造Bar Won，加上主廚Benson Feng主理的中菜餐廳，勢必成為曼谷社交圈的新據點。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前