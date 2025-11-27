宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo

何炳德建議立例強制使用阻燃網。（工聯會 YouTube 截圖）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火警，令外界關注棚網問題。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早（27 日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，具阻燃能力的棚網，以 18 米乘 2 米計每塊成本 75 至 90 多元一張；至於不具阻燃能力的款式，同樣面積每塊成本為 40 多至 50 多元，成本低一半，他不排除有人為了降低成本而鋌而走險。何炳德又說，現時政府只建議使用阻燃網，並非強制使用，他認為應該加強規管，將使用阻燃網成為法定強制要求。

不建議 8 座同時維修

勞工處在去年曾經回覆住戶電郵，指宏福苑維修並不需要在竹棚架上進行熱工序、使用明火或易燃物品等等，而地盤內亦有提供合適的滅火設施，因此棚網發生火災的風險相對為低。何炳德在節目中就表示不同意有關講法，因為有不同外來因素都可以影響棚網出現火災的可能性，包括有人吸煙等。

廣告 廣告

何炳德又表示，今次宏福苑的大型維修工程是 8 棟樓宇一齊進行，他認為有關安排都存在疏漏，因為同時進行維修工程會提高屋苑的安全風險，結果現時火警迅速蔓延至各樓宇，只有一棟未有受到波及，認為維修顧問公司需要負責。何炳德說，比較可取的做法是將維修工程分開兩到三期進行。

梁錦得說，不建議在裝修工程使用發泡膠。（有線新聞截圖）

消防顧問：發泡膠易燃將火警擴散

消防顧問梁錦得就在同一節目表示，熟悉消防的人士都相當提防乳膠和發泡膠在樓宇裝修和工地當中出現，發泡膠尤其需要小心。梁錦得解釋，發泡膠的燃點相對低，而且當發泡膠被燒著後，會變成高溫的溶點並且向下墜落和飄浮，可以令火警向外蔓延，速度相當快，因為他不建議在任何裝修工程使用發泡膠。梁並且建議，可以在裝修工程使用防火板或者岩棉，雖然成本會稍為高一些，但相信仍然屬於可接受水平。

外牆輻射熱力可令屋內物品燒著

對於今次火警多棟樓宇的外牆起火，梁錦得形容對於火警時仍處於室內的居民而言是相對「尷尬」。梁解釋，以往他們都建議住戶一旦遇上火警應該留在室內，但是因為今次是外牆起火，該處的輻射熱可以將熱力攻入屋內，甚至令屋內物品燒著，「所以留在屋內都可能有危險」，他相信死傷數字會繼續上升。梁錦得說，如果遇上類似情況，要在屋內盡量找水淋濕身體，亦要找水淋濕靠窗的位置，令窗邊溫度可以稍為降低。如果屋內有房間，梁亦表示可以入內暫避。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【相關報道】

不斷更新｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火．純文字重點｜Yahoo

大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo

宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo

宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo

大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo

大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo

大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo

宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo

大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo

宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo

宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo

宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo

大埔王肇枝中學後山發生山火 消防員趕往救援︱Yahoo

宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo

大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo

宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo

大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo

​宏福苑五級火​︱​大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo

宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo

宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo