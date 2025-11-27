大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火警，令外界關注棚網問題。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早（27 日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，具阻燃能力的棚網，以 18 米乘 2 米計每塊成本 75 至 90 多元一張；至於不具阻燃能力的款式，同樣面積每塊成本為 40 多至 50 多元，成本低一半，他不排除有人為了降低成本而鋌而走險。何炳德又說，現時政府只建議使用阻燃網，並非強制使用，他認為應該加強規管，將使用阻燃網成為法定強制要求。
不建議 8 座同時維修
勞工處在去年曾經回覆住戶電郵，指宏福苑維修並不需要在竹棚架上進行熱工序、使用明火或易燃物品等等，而地盤內亦有提供合適的滅火設施，因此棚網發生火災的風險相對為低。何炳德在節目中就表示不同意有關講法，因為有不同外來因素都可以影響棚網出現火災的可能性，包括有人吸煙等。
何炳德又表示，今次宏福苑的大型維修工程是 8 棟樓宇一齊進行，他認為有關安排都存在疏漏，因為同時進行維修工程會提高屋苑的安全風險，結果現時火警迅速蔓延至各樓宇，只有一棟未有受到波及，認為維修顧問公司需要負責。何炳德說，比較可取的做法是將維修工程分開兩到三期進行。
消防顧問：發泡膠易燃將火警擴散
消防顧問梁錦得就在同一節目表示，熟悉消防的人士都相當提防乳膠和發泡膠在樓宇裝修和工地當中出現，發泡膠尤其需要小心。梁錦得解釋，發泡膠的燃點相對低，而且當發泡膠被燒著後，會變成高溫的溶點並且向下墜落和飄浮，可以令火警向外蔓延，速度相當快，因為他不建議在任何裝修工程使用發泡膠。梁並且建議，可以在裝修工程使用防火板或者岩棉，雖然成本會稍為高一些，但相信仍然屬於可接受水平。
外牆輻射熱力可令屋內物品燒著
對於今次火警多棟樓宇的外牆起火，梁錦得形容對於火警時仍處於室內的居民而言是相對「尷尬」。梁解釋，以往他們都建議住戶一旦遇上火警應該留在室內，但是因為今次是外牆起火，該處的輻射熱可以將熱力攻入屋內，甚至令屋內物品燒著，「所以留在屋內都可能有危險」，他相信死傷數字會繼續上升。梁錦得說，如果遇上類似情況，要在屋內盡量找水淋濕身體，亦要找水淋濕靠窗的位置，令窗邊溫度可以稍為降低。如果屋內有房間，梁亦表示可以入內暫避。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
其他人也在看
百佳洗衣棒買1送1＋送紙手巾、衞生紙、惠康出前一丁$29.9/10包｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 26 分鐘前
遇見小麵今起招股 引海底撈等六基投
連鎖中式麵食品牌遇見小麵(2408.HK)在港招股，計劃全球發售9,736.45萬股H股，當中香港公開發售佔10%，即973.65萬股，國際配售部分佔90%，涉8,762.8萬股。發售價介乎每股5.64至7.04元，預料最多集資約6.86億元。每手買賣單位500股，入場費約3,555.51元。AASTOCKS ・ 1 小時前
曾淵滄專欄│港鐵追落後最佳之選（曾淵滄）
港鐵（066）是另一隻在近日的調整期內表現良好的股，基本上，今天的港鐵已經被投資者當成地產股，因此，過去幾年股價跟隨其他地產股下跌而下跌，跌幅不輕，近期也因為其他地產股股價回升而回升。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
拉闊投資│泡沫未近爆破時 AI股明年仍可買（小勇哥）
近日中金發表的報告指出，投資衝動往往推動產業進步，過早否定或退出，可能錯失收益。1998至2000年互聯網泡沫形成期，納指在盈利下跌時仍暴升256%，因此關鍵是判斷現時所處的階段，而非簡單否定。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
財經｜遇見小麵(02408)今起招股 入場費3556元
內地現代中式麵館餐飲集團遇見小麵(02408)今日起至下周二(12月2日)招股，發售9736.45萬股H股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%；每股招股價介乎5.64至7.04元，集資最多6.85億元。 一手500股，入場費3555.51元。該股預期12月5日掛牌買賣。 該公司擬將所得款項淨額中，約60%用於拓展餐廳網絡、擴大地理覆蓋範圍及加深市場滲透；約10%用於通過升級整個餐廳網絡的技術及數字系統提升訊息技術能力，約10%用於品牌建設及進一步提高客戶忠誠度；約10%用於對中國內地上游食品加工行業潛力公司的戰略投資；約10%用於一般公司用途及營運資金。Fortune Insight ・ 1 小時前
英國財政大臣里夫斯宣布加稅260億英鎊
【彭博】— 英國財政大臣蕾切爾·里夫斯宣布增稅260億英鎊（340億美元），旨在傳遞穩定信號的預算案卻因多項關鍵措施意外提前洩露，令投資者措手不及。Bloomberg ・ 9 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 JACE宣布個唱延遲開售 TVB與ViuTV公布節目調動
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
安巴比大四喜：隊友傳送高質
【Now Sports】安巴比包辦皇家馬德里4個入球，協助球隊以4:3力挫奧林比亞高斯，賽後並沒邀功。皇馬在這場周三歐聯比賽早段失守，但憑安巴比（Kylian Mbappe）連入3球後半場已反超前3:1，最終贏4:3，終止之前3場不勝走勢。安巴比賽後接受 Movistar訪問時說：「重納勝軌是非常重要，我們知道連續3場不勝，對我們來說委實太多了。」「依我看（球隊）狀態不錯，當然還有事情需要改善。在一間像皇家馬德里的球會，人們自然議論紛紛。」皇馬賽後5戰得12分排第5位。安巴比連入4球後，頓時以9球排賽事射手榜之首。他續說：「我非常開心，入球總是樂事。我的隊友予我高質素的傳送，我有幸在這球隊，與這些隊友一起作賽。」now.com 體育 ・ 53 分鐘前
大埔宏福苑五級火｜人間有情，大埔火災支援服務（不斷更新）
大埔宏福苑五級火｜人間有情，大埔火災支援服務（不斷更新）Medical Inspire 醫．思維 ・ 5 小時前
日本旅遊警示｜港人日本旅遊緊急求助全攻略！24小時中文熱線、WhatsApp即時支援完整清單
日圓匯率持續下跌，相信港人都會趁機「返鄉下」。不過中日關係近期緊張，香港特區政府還暫停與日本駐香港總領事館之間的官方交流，原定的企業交流活動及高層官員會面都被取消或延期。港府雖然呼籲市民避免前往日本旅遊，但已計劃的旅程始於難以取消。如果萬一在日本遇上意外，需要求助的話，可以參考以下緊急聯絡方法，有24小時中文熱線、WhatsApp即時支援，幫大家安心遊日。Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
【萬寧】今日出位價（只限27/11）
萬寧今日出位價Essential Premium 18-MEA髮之屏障洗髮護髮系列買一送一；含18-MEA脂質，有效修復髮絲天然保護層，防禦外來傷害，締造健康亮澤秀髮！YAHOO著數 ・ 35 分鐘前
Tesla決定剔除中國供應鏈？公司回應
針對近日「特斯拉已決定剔除中國供應鏈」的報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）副總裁陶琳以及相關負責人作出回應。鉅亨網 ・ 4 小時前
大埔王肇枝中學後山發生山火 消防員趕往救援︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔今日（26 日）繼宏福苑發生五級火警後，晚上再有山火，地點位於與宏福苑和廣福邨僅一河之隔的王肇枝中學後山。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
孫藝珍與玄彬「人生四格照」畫面太耀眼！恩愛熱度有增無減，「孫仙」甜美魅力從內到外散發
孫藝珍與玄彬在2025年青龍電影獎上憑雙雙封后封帝，除了在典禮上各種放閃外，日前，孫藝珍更在IG釋出兩人的當天的人生四格照，甜度超標！Yahoo Style HK ・ 2 小時前