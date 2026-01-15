宏福苑五級火｜擬訂物管消防法定責任 業界：有工程人員貪方便擅關裝置｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府昨日（14日）在第八屆立法會首次會議上，就大埔宏福苑火災提出動議，包括建議在消防相關法例上引入物業管理公司在大廈消防措施的法定責任。有物業管理界表示支持訂明更清晰的工作指引，並說現行法例和業界都有既定守則，列明物管公司和業主在大廈的維修保養和消防安全責任。業界指，過去較大機會「出事」的情況，是有工程人員貪方便，沒有事先得到消防處同意下關閉消防裝置。

香港物業管理公司協會發言人陳志球在港台《千禧年代》表示，目前有許多法例監管物業管理，而物業管理監管局至今推出 26 份守則，其中一份是有關如何處理消防管理工作。他說，該守則清楚列明業主及管理公司的責任，包括要有定期維修、保養及年檢，負責維修消防裝置的承辦商要確保裝置符合操作標準。他指，物業管理公司和業主同樣有責任，而物管公司是代理人的角色。

臨時關閉須增滅火筒等設施

陳志球指出，如果大廈維修時要關閉消防裝置，要先通知消防處並填寫指定表格，得到同意下才可關閉。若臨時關閉消防裝置，消防處要求增加輔助設施，例如滅火筒、滅火氈及沙桶。他說，過去出現問題的情況是有工程公司或工程人員貪一時方便，沒有得到消防處同意便關閉消防裝置，亦沒有通知管理公司或業主立案法團，只為方便自己工作，「很多時問題往往出現在這些時候」。他說，為避免這些不合法的干擾操作，近期物管業界及多個持分者與消防處密切聯繫，相信當局很快就會公布措施加強規管。