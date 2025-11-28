宏福苑五級火｜政府向所有災戶發 5 萬津貼、死者家屬獲發 20 萬慰問金 籲盡快透過「一戶一社工」登記｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128 死 79 傷，大批居民痛失家園。政府日前宣布投入 3 億元成立「宏福苑援助基金」，民政及青年事務局長麥美娟今（28 日）公布，已獲社會各界捐款 5 億元，令基金累計金額達 8 億元。麥美娟宣布，政府將於下周起向災戶提供 5 萬元生活津貼，向死者家屬發放 20 萬元慰問金，呼籲災民盡快透過「一戶一社工」登記。

津貼透過「一戶一社工」登記申請

政府日前宣布將為居民發放一萬元應急錢，麥美娟指，直至今日下午 4 時，大埔民政事務處已為超過 1200 戶登記，會盡量安排現金發放，由於需銀行協助，將於今明兩日陸續發放。另外 5萬元生活津貼和 20 萬慰問金，居民可透過「一戶一社工」登記申請，除了透過庇護中心聯絡社工，亦可致電社署熱線 182183。

勞工及福利局局長孫玉菡補充，「一戶一社工」已為 930 戶登記，呼籲受影響居民可親身向工作人員登記，或致電24小時熱線留下聯絡方法，社工會跟進。

居民為死者獻花

「宏福苑援助基金」已有 8 億元

至於政府投入3億元成立的「宏福苑援助基金」，麥美娟表示，截至今日下午5時，已額外收到社會各界共5億元捐款，總共 8 億元，將用作為災民提供適切幫助。除了轉數快，亦正研究開通其他捐款方法如 Alipay、WeChat Pay等。如市民希望為捐款扣稅，麥美娟指，可保留入數紙，政府將處理扣稅安排。

政府承擔殯儀開支

在殯葬方面，食環署安排專人處理殮葬事宜，包括火葬場服務、骨灰龕位編配，政府會免費提供火化服務，及公眾骨灰安置所龕位，及承擔殯儀開支。

截至昨晚，有約 720 人使用庇護中心，目前庇護中心資源足夠，麥美娟指，民政署將推出平台，讓物資捐贈者登記，作長遠配對。局方將安排居民轉往臨時住宿，她亦強調，政府提供的所有住宿不需收費，居民可透過「一戶一社工」查詢住宿支援，另外亦會安排免費交通，如港鐵提供的 2000 元儲值八達通等。

教育局發放特別支援津貼

教育局局長蔡若蓮表示，將向大埔區學校每間包括特殊學校在內的中小學和幼稚園，分別發放10萬元和5萬元的「特別事故支援津貼」，校方可靈活運用津貼，支援師生及家長，包括提供心理輔導服務、為受影響學生購買與學習相關的物品等，亦會透過教師陽光專線支援老師情緒。

有關注外傭組織估計，至少有 200 名外籍家庭傭工受到火災影響，孫玉菡回應指，有不少外傭在宏福苑工作，勞工處目前向印尼、菲律賓領事館了解，暫時已知有 2 名印傭死亡、2人受傷，11名印傭下落不明；另外一名菲傭死亡、一人受傷，一人報稱失蹤，32 人領事館仍在嘗試聯絡。孫玉菡指，在運送遺體、發放資助方面局方會作特別安排。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

