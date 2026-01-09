宏福苑五級火｜政府問卷選項包括向業主購買業權或「樓換樓」 原區安置需時 3 至 10 年｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月發生五級火，造成至少 161 人死，居民長遠住屋安置問題備受關注。政府今（9 日）起透過社署「一戶一社工」，陸續聯絡受火災影響的宏福苑業主，以問卷方式收集對長遠安置安排初步意願，目標本月中下旬取得業主回應，以協助制定和落實具體方案。

災前估算呎價6000至8000元

在問卷中，政府提供的選項包括向業主購買業權，當中參考資料提到，據香港測量師學會就宏福苑火災前單位的市場成交價估算，未補價單位平均呎價約6000元，已補價單位平均呎價約8000元。

若果業主接受政府以一筆過款項收購業權，可選擇購買全新居屋、「綠置居」單位，或考慮自行選購現樓居住。新居屋發展項目有5個選擇，分別位於錦田、東涌、屏山、啟德及將軍澳，預計2027年8月底至2028年底入伙；「綠置居」單位方面有九龍灣盛緻苑，預計今年9月底入伙。

原區安置三方案 需時 3 至 10 年不等

政府提供的全新居屋或「綠置居」項目單位，目前均為跨區選項。早前逾 200 居民聯署，希望原址重建。問卷中表示，若希望原區安置，大埔有可能興建的新居屋單位地點包括頌雅路西、廣福公園、及原址宏福苑。

當中最快可上樓選址為大埔頌雅路，約3至4年可入伙；廣福公園選址需經規劃程序、搬遷石油氣加氣站、土地平整等，需時約 7 至 8 年才可入伙；若希望宏福苑原址重建，則要等待完成收購所有業權，可能需時約 9 至 10 年，即最快為 2035 年。

政府：初步收集意願 不代表居民承諾

另一選項是以「樓換樓」方式，換取另一個價格相若的全新居屋單位，居民則不會獲政府補償任何金錢。問卷強調，今次是初步收集意願，不代表居民承諾接受任何選擇，在政府落實具體方案後，他們可再作進一步考慮及選擇。

