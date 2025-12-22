宏福苑五級火｜政府委任華懋旗下公司做管理人 物管公司協會稱做法恰當 災後大量工作非法團可應付｜Yahoo

大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，至今將近一個月。

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火發生將近一個月，政府日前宣布申請解散現屆法團管委會，委任華懋集團旗下的合安管理有限公司為管理人，以無償方式協助提供服務。香港物業管理公司協會發言人陳志球認為，政府委任獨立第三方機構是適時和恰當的做法，形容災後有大量後續工作，包括處理工程合約紛爭、審核法團帳目、保險索償等，非常艱鉅。

稱現屆法團成員同受災壓力大

陳志球在港台《千禧年代》表示，火災的後續工作很多，形容並非一般業主立案法團可處理，包括工程維修的跟進工作，雖然樓宇已焚燒，但工程合約產生很多紛爭需要跟進；此外，法團帳目審核、保險索償等都需要專業意見，以幫助業主解決問題。他說，目前管理委員會成員，法團主席、秘書等都要處理個人和家庭問題，如果要協調居民意見，工作將會很艱鉅，而且承受很大壓力，形容由政府委任獨立第三方機構負責，是適時和恰當的做法。

管理公司不會取代法團

此外，陳指合安無償提供服務，並且額外捐出 500 萬元，認為不單止減輕業主財政負擔，亦令法團不會因缺乏資源而癱瘓。他又指合安有幾十年處理大型屋苑的經驗，有能力處理災後事務，而且今次無償提供服務，相信不需擔心利益上的問題。他重申，災後有大量法律訴訟、工程問題等複雜工作，目前的業主立案法團的管理委員會「的確很難正常運作」。他又認為，管理公司不是取代法團，只是取代管理委員會的工作，相信法團所有權益不會受影響。