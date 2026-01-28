宏福苑五級火｜政府援助基金總額增至 45 億元 420 名幼稚園至專上院校學生受火災影響｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火發生至今已經兩個月，政府表示截至前日（26 日），「大埔宏福苑援助基金」總額已經達到 45 億元，當中包括政府 3 億元的起動資金。另外，政府表示有 370 多名中、小學和幼稚園學生居於宏福苑，另外有 80 多名專上院校學生及 50 多名專上院校教職員受到大火影響，教育局已經向他們提供支援，包括向受影響學生發放每名 2 萬元的特別補助，供他們重新購置書本、文具、電腦等學習工具，或來往臨時住所及學校的交通費。

援助基金至今推出 11 項援助 總額約 12 億元

民政及青年事務局局長麥美娟今日（28 日）以書面回覆選委界立法會議員梁美芬的提問。麥美娟說，援助基金成立後，大部份都是由社署的「一戶一社工」機制發放；截至目前，援助基金已推出針對 3 個方面的 11 項援助。各項援助的財政承擔額約為 12 億元，佔援助基金整體金額約 30%。基金的帳目將按照相關法例規定呈交審計署署長進行審計，而基金的報告也會提交立法會省覽。

龔如心慈善公司 1 億元善款用途 麥美娟：公司未有最終決定

龔如心慈善管理有限公司早前承諾，提供首筆 1 億元捐款支持政府推行災後重建。當被問到政府有否制訂具體的運用方案，麥美娟指據了解，公司仍未就捐款用途作最終決定，「相關工作仍在進行之中。」對於如何讓慈善機構使用其募得善款時保持高度透明，麥美娟指據政府理解，慈善機構會按照其自身相關管理機制監察項目的落實情況。政府方面，為了便利各機構落實他們的支援項目，勞工及福利局早前已跟一些主要的慈善團體聯絡，讓這些機構可以按其需要善用「一戶一社工」機制，向受影響的人士提供支援。

大埔每所學校獲合共 5 至 10 萬元特別支援津貼

另一方面，立法會議員黃錦良就著受火災影響師生議題提問。教育局局長蔡若蓮今日書面回覆指，教育局沒有備存居於宏福苑的學校教職員的相關數字，以及受災家庭中有特殊教育需要學童的相關數字，不過在大火發生後，局方已即時聯絡大埔區學校校長會及位於宏福苑附近的學校，並派出教育心理學家及大埔區學校發展組人員前往設於大埔的臨時庇護中心，為受影響的學生提供適切支援，「教育局亦一直與大埔區學校保持聯繫，密切留意師生的情況，提供所需協助。」

蔡若蓮說，為了支援受影響的學校應對今次事故，教育局已即時向大埔區每所中小學（包括特殊學校）和幼稚園分別發放 10 萬元和 5 萬元的「特別事故支援津貼」，學校可以靈活運用，為學生、教職員和家長提供適切支援，包括提供心理輔導服務、為受影響學生購買與學習相關的物品。

教職員及家長使用資源套 協助學生應對事件

至於全港層面支援，教育局為全港中小學及幼稚園製作了針對火災事件的資源套，包括給學校及家長的輔導建議、特別班主任課教材及問與答參考，讓學校人員及家長盡早協助學生應對事件，教育局亦特意為直接或非直接受火災影響的有自閉症及相關需要的學生製作輔導建議。就著創傷可能為學生帶來較長遠影響，局方亦製作了以創傷知情理念為本的相關資源，所有上述的資源已上載至教育局的「學校危機處理」專頁。教育局亦在去年 11 月至 12 月，舉辦了 12 場全港性的網上特別事故心理支援講座，協助學校人員及家長了解學生在創傷事件後常見的身心反應及情緒需要，並學習一些應對策略和支援方法。

教資會增撥 9,000 萬元加強支援「有特殊教育需要學生」

專上院校層面，大學教資會資助大學可靈活運用以整筆撥款形式發放的經常補助金以支援有需要學生，會在 2025 至 2028 年期間，進一步向教資會資助大學增撥資源，提供涉及額外 9,000 萬元的「加強支援有特殊教育需要學生」特別撥款。

大埔浸信會公立學校 26 / 27 學年獲派另址翻新校舍

另外，大埔浸信會公立學校校舍因為受火災影響而須封閉一段時間。經過協調後，學校已經由去年 12 月 15 日起，按年級分別在大埔官立小學和新界婦孺福利會基督教銘恩小學的校舍恢復面授課堂，作為過渡措施至本學年完結。教育局已成立專責工作小組，並預留 500 萬元以提供額外資源支援上述 3 所學校在過渡期間的運作。經過早前商討後，原本計劃改建為綜合社會服務大樓的前中華基督教會基正小學校舍，現時將會分配給大埔浸信會公立學校於 2026 / 27 學年起作校舍用途，校舍目前進行翻新，預計今年夏季完成。