宏福苑五級火｜政府擬逐步取締竹棚 建造業工會：不是竹棚有問題，應討論施工管理｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火引起外界關注棚架保護網的阻燃能力，以及建築工程的監管問題。政府聚焦與業界討論由竹棚轉用金屬棚架，認為應擬定路線圖。香港建造業總工會理事長周思傑今早（28日）在電台表示，不論使用竹棚或金屬棚架，只要跟足規範是安全的，而今次有證據顯示，是使用不合規材料和監管有問題導致火災，「不是竹棚本身有問題」。他認為要討論的主要是施工管理上是否遇到瓶頸，導致今次情況，包括為何要八座大廈同時施工，當時的風險評估為何，為何沒有監管使用的材料等。
周思傑：金屬棚架受熱易倒塌
發展局與屋宇署昨日（27日）與建造業界會面。發展局局長甯漢豪表示，雖然今次慘劇懷疑是業內有違規行為而造成，而「並非純粹因為使用竹棚架」，但竹棚的耐燃性始終不及金屬棚架，縱然使用竹棚架在香港有長久歷史，相對金屬棚架亦可較靈活配合某些狹窄街道及樓宇環境，「為令社會安心及為建造業安全施工提供更好的保障」，政府認為應該擬定路線圖，以便在合適工地環境下盡快改用金屬棚架。
周思傑今早接受港台《千禧年代》訪問，他指業界認為不論竹棚或金屬棚架，只要跟足規範是安全的。他說，今次有證據顯示，是使用不合規材料和監管有問題導致火災，「不是竹棚本身有問題」。他續指，金屬棚架都可引致特大事故，「我承認耐火性，金屬始終比竹耐燃，但睇返另一面，我唔係為竹棚辯護，如果燃燒金屬，金屬受熱達到一定溫度會容易倒塌」。他認為：「我哋要討論唔係竹棚抑或金屬棚架，最主要係施工管理，係咪有樽頸問題導致今次情況。」
指業界轉型需兩年以上
周指出，現時業界竹棚師傅約 3000 多人，金屬棚工約 2000 多人，而因為竹棚技術較複雜，竹棚師傅的人工會較高。他續說，如果竹棚師傅轉型做金屬棚架，每日收入或減少幾百元。他說工會持開放態度看待轉型，但要解決價錢、儲存和運輸的問題，包括棚公司轉型要購入金屬材料的話，如沒有足夠資金則面臨結業，另外，儲存金屬棚架所需地方大，而且材料重，運輸時要考慮。他認為，如果一兩年轉型「比較急」，認同需要兩年以上，政府要與業界商討。
建造業分包商聯會會長伍新華在同一節目表示，使用金屬棚架是大勢所趨，認同要轉型。他認為，一些新建地盤和大型屋苑地方較大，適合使用金屬棚架。至於今次大埔火災，他說現場竹棚「無燒到燶晒」，指竹並非易燃，而雖然金屬阻燃性高，但如果被長時間焚燒，預熱後都會變形。他續說，竹棚有韌性，而均屬棚架則是「一件扣一件」，如果變形會出現風險。
