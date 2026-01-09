宏福苑五級火｜政府收集業主長遠安置意願：冀盡快訂方案 讓居民安心｜Yahoo

一場五級大火摧毀了宏福苑居民的家園，居民現時要住在中轉屋或過渡性房屋，歸家無期。(Photo by Philip FONG / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火發生逾月，八座大廈仍未解封，居民仍在等待安置方案。政府今日（9日）表示，「一戶一社工」今日起會陸續聯絡受影響的業主，收集他們對長遠安置方面的初步意願，目標是在本月中下旬取得業主的回應，以協助制定和落實具體方案。

政府發言人今日表示，正陸續透過社署「一戶一社工」，主動接觸受火災影響的宏福苑業主，收集每戶業主就長遠安置方面的初步意願，以協助制定和落實具體方案。政府表示，留意到業主和社會有不同想法，例如有希望政府收購業權；有希望讓宏福苑業主優先購買居者有其屋計劃單位；部分盼原區安置，部分則接受跨區安置；有建議原址重建，但同時亦有指所需等候時間太長等。

政府發言人表示，希望可以有系統地全面收集宏福苑業主的意見，進一步聽取和歸納他們的意願，例如在處理長遠住宿安排上，政府應考慮哪些重要原則，以及業主對不同長遠安置選項的初步意願等，作為政府下一步後續工作的參考。政府表示與受影響業主的目標是一致，都希望盡早落實方案，盡快讓他們安心。