宏福苑五級火｜政府申解散管委會委華懋旗下託管 麥美娟：絕非「放生」責任人 業主權力不變｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府日前引用《建築物管理條例》第 31 條，向土地審裁處申請「解散」現屆宏福苑法團管理委員會，並委任華懋集團旗下的「合安管理有限公司」為臨時管理人。民政及青年事務局局長麥美娟今（21 日）在電台節目強調，接管安排絕非「放生」任何應負責任的人，重申調查工作仍在進行；她亦保證業主權力不會被削弱，重大決定仍須經業主大會通過。

對於坊間指由合安管理取代現屆管委會，變相是「放生」某些人應負的責任。麥美娟出席商台節目《政好星期天》時表示，兩者「完全是兩回事」。她強調，政府介入並不影響對大火或其他管理問題的調查工作，當局的調查一直都在進行中。她重申，不論涉及任何機構或個人，「要負責任的人一定要負責任」，相信由第三方接管後，反而能令資訊更清晰，有助業主了解真相。

接管後將查核帳目及保單 助啟動保險索償

麥美娟表示，一旦土地審裁處批准委任，合安管理將隨即進場，首要任務是向現屆管委會索取所有合約文件、銀行戶口結餘及保險保單等資料。管理人將協助尋找專業人士，釐清保單條款及啟動保險賠償程序。

為增加透明度，管理公司將定期透過會議向業主披露屋苑財政及合約狀況，並須每月向民政事務總署、每三個月向土地審裁處提交報告。民政事務總署亦會成立專班跟進宏福苑的情況。

業主立案法團地位不變 重大決策仍需大會通過

針對外界擔心政府委任管理人會剝奪業主權利，麥美娟解釋，業主立案法團作為業主的法人代表地位仍然存在，政府並沒有拿走業主權力。

她指出，臨時管理人的職責是按法例協助處理日常管理工作，如合約處理或樓宇管理。若涉及重大決定，例如進行採購程序，必須依足法例規定召開業主大會，包括在 14 日前張貼通知及議程，並提供足夠資料讓業主作清晰決定。

解釋未經招標原因：華懋義助不收行政費

至於為何委任管理人未經公開招標，麥美娟回應指，委任程序是按法例向土地審裁處申請，當局考慮因素包括候選人的專業能力及能否減輕業主財政負擔。

她透露，獲委任的「合安管理」在業界有約 40 年經驗，具備法律及測量團隊。更重要的是，合安將義務協助，不收取任何行政費用；而過程中衍生的律師、會計師等專業服務開支，亦獲龔如心慈善信託基金捐贈支付，能有效減輕小業主負擔。

料土審處一月初初步研判

麥美娟又指，當局已於前日提出申請，並即晚透過電郵、傳真及 WhatsApp 通知現屆法團管委會，明日亦會登報通知。土地審裁處會給予現屆管委會時間提出意見，預計明年一月初會有初步研判。她期望申請一旦獲批，合安可馬上進場處理相關事宜。